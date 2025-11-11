Ексзаступнику міністра соцполітики СБУ і Нацполіція оголосили про підозру

Працівник СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією оголосили підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики, який нині обіймає посаду радника чинного міністра. Його підозрюють у службовій недбалості, що завдала державі збитків на понад 23 мільйони гривень.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 11 листопада.

Реклама

Читайте також:

Ексзаступника міністра підозрюють у розтраті

У матеріалах слідства не вказується ім'я фігуранта справи, однак деталі справи свідчать, що йдеться про Миколу Шамбіра.

Як з'ясували правоохоронці, 2017 року посадовець уклав договір із консорціумом щодо розроблення та вдосконалення програмного забезпечення для системи централізованого обліку соціальних виплат. Втім, він не забезпечив належного контролю за виконанням робіт — строк дії договору сплив, а заплановані завдання залишилися невиконаними.

Крім того, проєкт та укладання договору згодом були визнані недоцільними, унаслідок чого державні кошти витратили марно. Слідство також встановило, що під час визначення переможців торгів було допущено порушення — серед виконавців виявили іноземну компанію, участь якої суперечила тендерним правилам.

Судово-економічні експертизи підтвердили, що через неналежне виконання обов'язків посадовцем державі завдано понад 23 мільйони гривень збитків. Колишньому заступнику міністра повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до неправомірного використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Тимуру Міндічу, якого детективи вважають організатором масштабної корупційної схеми у сфері енергетики.

А також стало відомо, скільки міністрів стали фігурантами скандальної справи про корупційну схему в енергетиці.