Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал остановить Путина

Бывший вице-президент США Майк Пенс. Фото: Wikimedia Commons

Бывший вице-президент США Майк Пенс выступил на гала-концерте в поддержку Украины. Он отметил важность помощи украинскому народу, который уже три года противостоит неспровоцированной агрессии России и назвал Владимира Путина диктатором.

Об этом он заявил на гала-ужине Украинского молитвенного завтрака, как сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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"Я был вице-президентом Соединенных Штатов Америки, а также губернатором штата Индиана. Но сегодня я здесь как обычный американец, чтобы от всего сердца сказать: "Слава Украине! " — обратился он к присутствующим.

Пенс выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину, отметив, что среди американцев нет более преданных друзей Украины, чем те, кто собрался на этом мероприятии. Он отметил, что мир наблюдает за тем, как Украина противостоит значительно большему и экономически более сильному врагу.

Во время выступления политик поделился своими впечатлениями от поездок в Украину, отметив стойкость и жертвенность украинцев: "Украинцы вместе борются, вместе приносят жертвы, хоронят своих близких, плачут вместе с семьями, которые или в окопах, или на улицах".

Он также подчеркнул, что американцы и их союзники продолжают поддерживать украинцев в борьбе за свободу.

"Вы есть свидетельство, которое ободряет нас своей храбростью, поддержка американцев, наших друзей, союзников и благодати Божьей. Сегодня мы говорим в один голос, в молитве многих миллионов по всему миру, что когда-то, однажды, как можно скорее люди из Украины положат конец терроризму. В течение последних трех лет мы были свидетелями трагедии. Тысячи и тысячи воинов потеряли жизни, много раненых. Приехали (Майк Пенс и другие чиновники. — Ред.) на границу Украины "Краковец", и я подумал, что такое можно увидеть только в черно-белых фильмах, которые были сняты в прошлом веке. Тогда женщины и дети пересекали границу с тем, что они с собой несли. Тогда они бежали от российских захватчиков. Сердце разрывается, и я никогда не забуду", — рассказал Майк Пенс.

Отдельно он обратил внимание на религиозные преследования, которым подвергаются протестантские общины в результате войны.

"Многие церкви были разрушены, верующие вынуждены были бежать, рассеявшись по миру. Эту историю надо рассказывать американцам", — подчеркнул он.

Майк Пенс жестко раскритиковал Путина

В завершение речи Пенс жестко высказался о президенте России Владимире Путине, назвав его "маленьким диктатором", который не ценит человеческие жизни ради восстановления имперских амбиций.

"И посреди всей этой трагедии мир видит Владимира Путина, этого маленького диктатора, который издевается над другими людьми. Который ради восстановления большой российской империи готов пожертвовать многими людьми. И Владимира Путина надо остановить", — заявил Майк Пенс.

Напомним, в Вашингтоне завершился Украинский молитвенный завтрак, где находилось большое количество представителей украинской делегации.

Недавно президент США Дональд Трамп высказался о потенциальной встрече с Владимиром Путиным.