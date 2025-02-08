Колишній віцепрезидент США Майк Пенс закликав зупинити Путіна

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс. Фото: Wikimedia Commons

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс виступив на гала-концерті на підтримку України. Він наголосив на важливості допомоги українському народу, який вже три роки протистоїть неспровокованій агресії Росії та назвав Володимира Путіна диктатором.

Про це він заявив на гала-вечері Українського молитовного сніданку, як повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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"Я був віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки, а також губернатором штату Індіана. Але сьогодні я тут як звичайний американець, щоб від щирого серця сказати: "Слава Україні!" — звернувся він до присутніх.

Пенс висловив вдячність усім, хто підтримує Україну, зазначивши, що серед американців немає більш відданих друзів України, ніж ті, хто зібрався на цьому заході. Він наголосив, що світ спостерігає за тим, як Україна протистоїть значно більшому та економічно сильнішому ворогу.

Під час виступу політик поділився своїми враженнями від поїздок в Україну, відзначивши стійкість і жертовність українців: "Українці разом борються, разом приносять жертви, ховають своїх близьких, плачуть разом із родинами, які або в окопах, або на вулицях".

Він також підкреслив, що американці та їхні союзники продовжують підтримувати українців у боротьбі за свободу.

"Ви є свідоцтво, яке підбадьорює нас своєю хоробрістю, підтримка американців, наших друзів, союзників і благодаті Божої. Сьогодні ми говоримо в один голос, в молитві багатьох мільйонів по всьому світу, що колись, одного дня, якомога швидше люди з України покладуть край тероризму. Протягом останніх трьох років ми були свідками трагедії. Тисячі й тисячі вояків втратили життя, багато поранених. Приїхали (Майк Пенс та інші чиновники. —Ред.) на кордон України "Краківець", і я подумав, що таке можна побачити лише в чорно-білих фільмах, які були зняті минулого століття. Тоді жінки й діти перетинали кордон з тим, що вони з собою несли. Тоді вони тікали від російських загарбників. Серце розривається, і я ніколи не забуду", — розповів Майк Пенс.

Окремо він звернув увагу на релігійні переслідування, яких зазнають протестантські громади внаслідок війни.

"Багато церков було зруйновано, віруючі змушені були тікати, розпорошившись по світу. Цю історію треба розповідати американцям", — наголосив він.

Майк Пенс жорстко розкритикував Путіна

На завершення промови Пенс жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна, назвавши його "маленьким диктатором", який не цінує людські життя заради відновлення імперських амбіцій.

"І посеред всієї цієї трагедії світ бачить Володимира Путіна, цього маленького диктатора, який знущається з інших людей. Який задля відновлення великої російської імперії готовий пожертвувати багатьма людьми. І Володимира Путіна треба зупинити", — заявив Майк Пенс.

Нагадаємо, у Вашингтоні завершився Український молитовний сніданок, де перебувала велика кількість представників української делегації.

Нещодавно президент США Дональд Трамп висловився про потенційну зустріч з Володимиром Путіним.