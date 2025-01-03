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Экс-прокурору и его соучастнику за взятку объявили приговор

3 января 2025 16:11
Карина Приходько - Редактор
Попытка взятки прокурорам — экс-чиновнику ОГП и его сообщнику вынесли приговор
Деньги и наручники. Иллюстративное фото: УНИАН
Карина Приходько - Редактор

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему чиновнику и его соучастнику за попытку подкупить прокуроров Офиса генерального прокурора. Они оба отправятся в тюрьму.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу, 3 января.

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Отмечается, что 3 января коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему начальнику отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора и его пособнику. Их уличили в подстрекательстве к даче взятки и пособничестве в ее предоставлении якобы руководству ОГП.

Как известно, обвиняемые пытались закрыть уголовное дело и вернуть предпринимателю четыре дорогих автомобиля (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), которые были изъяты во время обысков.

Так, суд признал виновным экс-чиновника и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд также конфисковал 60 100 долларов и лишил бывшего чиновника ОГПУ чина старшего советника юстиции.

В то же время его сообщника суд также признал виновным и назначил ему шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения САП

Напомним, недавно в НАПК назвали, где вырос уровень коррупции во время войны. Это произошло в отраслях, где вырос спрос на государственные услуги.

Также мы писали, что ранее Нацполиция объявила подозрение преступной организации среди работников Укрзализныци, которые наладили масштабную схему поборов на поездах международного сообщения.

суд взятка САП Офис генерального прокурора ВАКС

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