Попытка взятки прокурорам — экс-чиновнику ОГП и его сообщнику вынесли приговор

Деньги и наручники. Иллюстративное фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему чиновнику и его соучастнику за попытку подкупить прокуроров Офиса генерального прокурора. Они оба отправятся в тюрьму.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу, 3 января.

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Приговор для экс-чиновника и его соучастника

Отмечается, что 3 января коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему начальнику отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора и его пособнику. Их уличили в подстрекательстве к даче взятки и пособничестве в ее предоставлении якобы руководству ОГП.

Как известно, обвиняемые пытались закрыть уголовное дело и вернуть предпринимателю четыре дорогих автомобиля (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), которые были изъяты во время обысков.

Так, суд признал виновным экс-чиновника и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд также конфисковал 60 100 долларов и лишил бывшего чиновника ОГПУ чина старшего советника юстиции.

В то же время его сообщника суд также признал виновным и назначил ему шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения САП

Напомним, недавно в НАПК назвали, где вырос уровень коррупции во время войны. Это произошло в отраслях, где вырос спрос на государственные услуги.

Также мы писали, что ранее Нацполиция объявила подозрение преступной организации среди работников Укрзализныци, которые наладили масштабную схему поборов на поездах международного сообщения.