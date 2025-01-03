Спроба хабаря прокурорам — ексчиновнику ОГП та його спільнику винесли вирок

Експрокурору та його співучаснику за хабар оголосили вирок
Вищий антикорупційний виніс вирок колишньому чиновнику та його співучаснику за спробу підкупити прокурорів Офісу генерального прокурора. Вони обоє вирушать до в'язниці.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у п'ятницю, 3 січня.
Вирок для ексчиновника та його співучасника
Зазначається, що 3 січня колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора та його пособнику. Їх викрили на підбурюванні до надання хабаря й пособництві в його наданні начебто керівництву ОГП.
Як відомо, обвинувачені намагалися закрити кримінальну справу та повернути підприємцю чотири дорогі автівки (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), які були вилучені під час обшуків.
Так, суд визнав винним експосадовця та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6,5 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд також конфіскував 60 100 доларів та позбавив колишнього чиновника ОГПУ чину старшого радника юстиції.
Водночас його спільника суд також визнав винним та призначив йому шість років в'язниці з конфіскацією майна.
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