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Експрокурору та його співучаснику за хабар оголосили вирок

3 січня 2025 16:11
Карина Приходько - Редактор
Спроба хабаря прокурорам — ексчиновнику ОГП та його спільнику винесли вирок
Гроші та кайданки. Ілюстративне фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

Вищий антикорупційний виніс вирок колишньому чиновнику та його співучаснику за спробу підкупити прокурорів Офісу генерального прокурора. Вони обоє вирушать до в'язниці.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у п'ятницю, 3 січня. 

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Зазначається, що 3 січня колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора та його пособнику. Їх викрили на підбурюванні до надання хабаря й пособництві в його наданні начебто керівництву ОГП.

Як відомо, обвинувачені намагалися закрити кримінальну справу та повернути підприємцю чотири дорогі автівки (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), які були вилучені під час обшуків. 

Так, суд визнав винним експосадовця та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6,5 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд також конфіскував 60 100 доларів та позбавив колишнього чиновника ОГПУ чину старшого радника юстиції.

Водночас його спільника суд також визнав винним та призначив йому шість років в'язниці з конфіскацією майна. 

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Скриншот допису САП

Нагадаємо, нещодавно у НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни. Це сталося в галузях, де зріс попит на державні послуги.

Також ми писали, що раніше Нацполіція оголосила підозру злочинній організації серед працівників Укрзалізниці, які налагодили масштабну схему поборів на потягах міжнародного сполучення.

суд хабар САП Офіс генерального прокурора ВАКС

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