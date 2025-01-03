Спроба хабаря прокурорам — ексчиновнику ОГП та його спільнику винесли вирок

Гроші та кайданки. Ілюстративне фото: УНІАН

Вищий антикорупційний виніс вирок колишньому чиновнику та його співучаснику за спробу підкупити прокурорів Офісу генерального прокурора. Вони обоє вирушать до в'язниці.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у п'ятницю, 3 січня.

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Зазначається, що 3 січня колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора та його пособнику. Їх викрили на підбурюванні до надання хабаря й пособництві в його наданні начебто керівництву ОГП.

Як відомо, обвинувачені намагалися закрити кримінальну справу та повернути підприємцю чотири дорогі автівки (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), які були вилучені під час обшуків.

Так, суд визнав винним експосадовця та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6,5 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд також конфіскував 60 100 доларів та позбавив колишнього чиновника ОГПУ чину старшого радника юстиції.

Водночас його спільника суд також визнав винним та призначив йому шість років в'язниці з конфіскацією майна.

Скриншот допису САП

Нагадаємо, нещодавно у НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни. Це сталося в галузях, де зріс попит на державні послуги.

Також ми писали, що раніше Нацполіція оголосила підозру злочинній організації серед працівників Укрзалізниці, які налагодили масштабну схему поборів на потягах міжнародного сполучення.