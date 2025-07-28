Бывший президент авиакомпании уклонился от уплаты 164,5 млн грн налогов

Самолет в небе. Фото иллюстративное: Pexels

Бывший президент украинской компании-авиаперевозчика не уплатил более 164,5 млн грн налогов. Детективы Бюро экономической безопасности объявили ему подозрение. Известно, что авиакомпания аффилирована с одним из олигархов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины в понедельник, 28 июля.

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Уклонение от уплаты налогов

В рамках досудебного расследования выяснилось, что авиакомпания выполняла как международные, так и внутренние авиарейсы, для чего заключила несколько договоров лизинга на аренду самолетов с компанией, зарегистрированной на Кипре.

Ссылаясь на положения Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения, предыдущее руководство украинского предприятия применило нулевую льготную ставку вместо предусмотренных 10 % при выплате доходов.

Детективы БЭБ выяснили, что применение такой ставки не соответствовало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.

Таким образом, бывший президент в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль иностранных юридических лиц с источником их происхождения из Украины в размере более 164,5 млн грн.

Подозрение экс-президенту авиакомпании

Экс-президенту объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, совершенного должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, речь идет о еще одной статье — выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

"Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора", — говорится в сообщении.

Напомним, руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме в размере более 1,7 млрд гривен.

А глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что во время войны удалось собрать больше налогов.