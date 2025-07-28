Колишній президент авіакомпанії ухилився від сплати 164,5 млн грн податків

Літак в небі. Фото ілюстративне: Pexels

Колишній президент української компанії-авіаперевізника не сплатив понад 164,5 млн грн податків. Детективи Бюро економічної безпеки оголосили йому підозру. Відомо, що авіакомпанія афілійована до одного з олігархів України.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України у понеділок, 28 липня.

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Ухилення від сплати податків

У межах досудового розслідування з’ясувалося, що авіакомпанія виконувала як міжнародні, так і внутрішні авіарейси, для чого уклала кілька договорів лізингу на оренду літаків із компанією, зареєстрованою на Кіпрі.

Посилаючись на положення Конвенції між урядом України та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, попереднє керівництво українського підприємства застосувало нульову пільгову ставку замість передбачених 10 % під час виплати доходів.

Детективи БЕБ зʼясували, що застосування такої ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.

Таким чином, колишній президент у змові з головним бухгалтером та іншими особами умисно ухилився від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України в розмірі понад 164,5 млн грн.

Підозра експрезиденту авіакомпанії

Експрезиденту оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Крім того, йдеться про ще одну статтю — видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

"Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату звинувачують в ухиленні від сплати податків. Йдеться про суму у розмірі понад 1,7 млрд гривень.

А очільник Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що під час війни вдалося зібрати більше податків.