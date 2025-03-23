Прощание с Фокиным - экс-премьер Ехануров высказался о нем

Экс-премьер Украины Юрий Ехануров. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

Экс-премьер Украины Юрий Ехануров (2005-2006 гг.) вспомнил о работе с первым премьер-министром Украины Витольдом Фокиным в день прощания с ним. Он отметил, что Фокину было не просто.

Об этом Юрий Ехануров сказал в комментарии Новини.LIVE в воскресенье, 23 марта.

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Вспоминая работу с Фокиным, Ехануров отметил, что необходимо уважать людей, которые в трудное время были у руля экономики страны и крепко ее держали — "что могли, то сделали".

По его словам, во времена, когда Фокин был премьер-министром, была серьезная политическая борьба и влияние Верховной Рады на работу Кабмина.

"Я пришел в Кабинет Министров работать начальником отдела развития рыночных отношений при Государственном экономическом совете при Кабмине. Он был образован сразу, буквально через неделю после Дня независимости. И через несколько дней я впервые в жизни попал на заседание Кабмина при Витольде Павловиче, и таким образом мы проходили эту школу государственного управления", — рассказал Ехануров.

Также он отметил, что тогда были очень тяжелые времена, хотя и интересные.

"Тяжелые времена были, но интересные. Довольно часто были дискуссии. Запомнилось то, что достаточно серьезная политическая борьба была и влияние ВР было просто безумное. И это серьезно влияло на работу Кабмина. Не просто было Витольду Павловичу, но надо уважать людей, которые в трудное время были у руля экономики страны, и крепко держали — что могли, то сделали", — сказал экс-премьер Украины.

Отметим, что в Киеве в воскресенье, 23 марта, проходит прощание с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным.

Напомним, что 20 марта стало известно о смерти Витольда Фокина. Первый премьер-министр Украины умер на 92-м году жизни.