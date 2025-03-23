Прощання з Фокіним - експрем'єр Єхануров висловився про нього

Експрем’єр Єхануров згадав про роботу з Фокіним у день прощання
Експрем'єр України Юрій Єхануров (2005-2006 рр.) згадав про роботу з першим прем'єр-міністром України Вітольдом Фокіним у день прощання з ним. Він зазначив, що Фокіну було непросто.
Про це Юрій Єхануров сказав у коментарі Новини.LIVE у неділю, 23 березня.
Єхануров висловився про Фокіна у день прощання з ним
Згадуючи роботу з Фокіним, Єхануров зазначив, що необхідно поважати людей, які у важкий час були біля керма економіки країни й міцно її тримали — "що могли, те зробили".
За його словами, у часи, коли Фокін був прем’єр-міністром, була серйозна політична боротьба і вплив Верховної Ради на роботу Кабміну.
"Я прийшов в Кабінет Міністрів працювати начальником відділу розвитку ринкових відносин при Державній економічній раді при Кабміні. Вона була утворена відразу, буквально за тиждень після Дня незалежності. І через декілька днів я вперше в житті потрапив на засідання Кабміну при Вітольду Павловичу, і таким чином ми проходили цю школу державного управління", — розповів Єхануров.
Також він наголосив, що тоді були дуже важкі часи, хоч і цікаві.
"Важкі часи були, але цікаві. Досить часто були дискусії. Запам'яталося те, що досить серйозна політична боротьба була і вплив ВР був просто шалений. І це серйозно впливало на роботу Кабміну. Не просто було Вітольду Павловичу, але треба поважати людей, які у важкий час були у керма економіки країни і міцно тримали — що могли, те зробили", — сказав експрем'єр України.
Зазначимо, що у Києві в неділю, 23 березня, проходить прощання з першим прем'єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним.
Нагадаємо, що 20 березня стало відомо про смерть Вітольда Фокіна. Перший прем'єр-міністр України помер на 92-му році життя.
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