Перший прем'єр України Вітольд Фокін був цілою епохою — Кінах

Анатолій Кінах. Фото: скриншот

Сьогодні, 23 березня, у Києві попрощались з Вітольдом Фокіним. Він був першим прем'єр-міністром незалежної України та прийшов до влади в період іспитів для держави.

Про це Новини.LIVE розповів колишній прем'єр-міністр України Анатолій Кінах.

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За словами Кінаха, Вітольд Павлович — це ціла епоха. Він мав професійні якості та знання та не піддавався тиску влади, тож вона абсолютно не впливала на його теплоту й повагу до людей.

"Завдяки досвіду, знанням Вітольда Павловича та рисам, які в нього залишалися до останнього дня — він вмів слухати, відчував людей, реальну ситуацію. Це дало нам можливість мінімізувати навіть ті ж такі непопулярні кроки, як купони тощо. Він зробив безпрецедентний внесок з точки зору того, щоб Україна стартувала як незалежна держава", — сказав Анатолій Кінах.

Нагадаємо, Новини.LIVE показували фоторепортаж з церемонії прощання з Вітольдом Фокіним. В останню путь його проводжали у Києві.

Про смерть колишнього політика повідомила його онука Марія Фокіна у четвер, 20 березня. Перший прем'єр-міністр України помер у віці 92 років.