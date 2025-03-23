Первый премьер Украины Витольд Фокин был целой эпохой — Кинах

Анатолий Кинах. Фото: скриншот

Сегодня, 23 марта, в Киеве попрощались с Витольдом Фокиным. Он был первым премьер-министром независимой Украины и пришел к власти в период экзаменов для государства.

Об этом Новини.LIVE рассказал бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах.

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По словам Кинаха, Витольд Павлович — это целая эпоха. Он имел профессиональные качества и знания и не поддавался давлению власти, поэтому она абсолютно не влияла на его теплоту и уважение к людям.

"Благодаря опыту, знаниям Витольда Павловича и чертам, которые у него оставались до последнего дня — он умел слушать, чувствовал людей, реальную ситуацию. Это дало нам возможность минимизировать даже те же такие непопулярные шаги, как купоны и тому подобное. Он сделал беспрецедентный вклад с точки зрения того, чтобы Украина стартовала как независимое государство", — сказал Анатолий Кинах.

Напомним, Новини.LIVE показывали фоторепортаж с церемонии прощания с Витольдом Фокиным. В последний путь его провожали в Киеве.

О смерти бывшего политика сообщила его внучка Мария Фокина в четверг, 20 марта. Первый премьер-министр Украины умер в возрасте 92 лет.