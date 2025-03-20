Перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін. Фото: Вітольд Фокін/Facebook

На 92-му році життя помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Він обіймав посаду прем'єра сучасної України у 1990–1992 роках.

Про це повідомила його онука Марія Фокіна на своїй сторінці у Facebook у четвер, 20 березня.

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Помер перший прем'єр України Вітольд Фокін

У четвер, 20 березня, стало відомо про смерть першого прем'єр-міністра України Вітольд Фокіна, який обіймав посаду глави уряду з 1990 по 1992 рік.

Сумну звістку повідомила його донька Марія Фокіна. На своїй сторінці у соцмережі вона написала "Дідусь" та поруч поставила емоджі розбитого серця. А також опублікувала фото, на одному з яких зображена вона разом зі своїм дідусем Вітольдом Фокіним.

Скриншот допису Марії Фокіної

Вітольд Фокін — політична кар'єра

Фокін був першим прем’єром сучасної України, який обіймав посаду у 1990–1992 роках. Після цього він ще кілька років був депутатом Верховної Ради.

Згодом також займався наукою, очолював міжнародний Фонд гуманітарних і економічних зв'язків України з РФ.

Уже 2020 року впродовж майже двох місяців був членом делегації України в Тристоронній контактній групі, яка працювала над мирним урегулюванням війни на сході України.

30 вересня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі з ситуації на Донбасі та звільнив його від обов'язків першого заступника голови делегації.

У серпні 2020 року Фокін був внесений до бази українського сайту "Миротворець" за свідому участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, заперечення російської агресії та участь у спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув відомий український футболіст Олексій Шубін. Чоловік віддав життя на Харківщині внаслідок удару FPV-дрона.

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