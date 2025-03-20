Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Фото: Витольд Фокин/Facebook

На 92-м году жизни скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Он занимал должность премьера современной Украины в 1990-1992 годах.

Об этом сообщила его внучка Мария Фокина на своей странице в Facebook в четверг, 20 марта.

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В четверг, 20 марта, стало известно о смерти первого премьер-министра Украины Витольд Фокина, который занимал должность главы правительства с 1990 по 1992 год.

Печальную весть сообщила его дочь Мария Фокина. На своей странице в соцсети она написала "Дедушка" и рядом поставила эмоджи разбитого сердца. А также опубликовала фото, на одном из которых изображена она вместе со своим дедушкой Витольдом Фокиным.

Скриншот сообщения Марии Фокиной

Витольд Фокин — политическая карьера

Фокин был первым премьером современной Украины, который занимал должность в 1990-1992 годах. После этого он еще несколько лет был депутатом Верховной Рады.

Впоследствии также занимался наукой, возглавлял международный Фонд гуманитарных и экономических связей Украины с РФ.

Уже в 2020 году в течение почти двух месяцев был членом делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, которая работала над мирным урегулированием войны на востоке Украины.

30 сентября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе и освободил его от обязанностей первого заместителя главы делегации.

В августе 2020 года Фокин был внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, отрицание российской агрессии и участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, недавно на фронте погиб известный украинский футболист Алексей Шубин. Мужчина отдал жизнь на Харьковщине в результате удара FPV-дрона.

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