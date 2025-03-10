Принц Люксембургу помер від рідкісної генетичної хвороби

Принц Люксембургу Фредерік де Нассау. Фото: The PolG Foundation

Принц Люксембургу Фредерік де Нассау помер від рідкісної генетичної хвороби у віці 22 роки. Це захворювання вражає кілька органів, насамперед мозок, нерви, м'язи та печінку.

Про це повідомив його батько Роберт Люксембурзький на сторінці організації The PolG Foundation, яку сам Фредерік заснував для підтримки досліджень цього захворювання.

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Фредерік де Нассау, племінник великого герцога Люксембургу, пішов з життя після 14 років боротьби з POLG-асоційованою мітохондріальною хворобою. Захворювання вражає кілька органів, насамперед мозок, нерви, м'язи та печінку. У всьому світі на нього страждають 300 млн осіб.

Хворобу досить складно діагностувати, тому зазвичай її виявляють на дуже пізніх стадіях. Лікування від захворювання зараз не існує. У принца Фредеріка POLG діагностували у віці 14 років. Незадовго до смерті його госпіталізували із пневмонією.

Принц Люксембургу Фредерік де Нассау. Фото: із соцмереж

"Минулої п'ятниці, 28 лютого, у День рідкісних захворювань, наш улюблений син покликав нас до себе в кімнату, щоб поговорити з ним востаннє. Фредерік знайшов у собі сили і мужність попрощатися з кожним із нас по черзі", — повідомив його батько.

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