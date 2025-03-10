Принц Люксембурга умер от редкой генетической болезни

Принц Люксембурга умер в 22 года от редкой болезни
Принц Люксембурга Фредерик де Нассау умер от редкой генетической болезни в возрасте 22 лет. Это заболевание поражает несколько органов, прежде всего мозг, нервы, мышцы и печень.
Об этом сообщил его отец Роберт Люксембургский на странице организации The PolG Foundation, которую сам Фредерик основал для поддержки исследований этого заболевания.
Смерть принца Люксембурга
Фредерик де Нассау, племянник великого герцога Люксембурга, ушел из жизни после 14 лет борьбы с POLG-ассоциированной митохондриальной болезнью. Заболевание поражает несколько органов, прежде всего мозг, нервы, мышцы и печень. Во всем мире им страдают 300 млн человек.
Болезнь достаточно сложно диагностировать, поэтому обычно ее обнаруживают на очень поздних стадиях. Лечение от заболевания сейчас не существует. У принца Фредерика POLG диагностировали в возрасте 14 лет. Незадолго до смерти его госпитализировали с пневмонией.
"В прошлую пятницу, 28 февраля, в "День редких заболеваний" наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить с ним в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди", — сообщил его отец.
Напомним, недавно на фронте погиб известный украинский футболист Алексей Шубин. Мужчина отдал жизнь на Харьковщине в результате удара FPV-дрона.
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