Принц Люксембурга умер от редкой генетической болезни

Принц Люксембурга Фредерик де Нассау. Фото: The PolG Foundation

Принц Люксембурга Фредерик де Нассау умер от редкой генетической болезни в возрасте 22 лет. Это заболевание поражает несколько органов, прежде всего мозг, нервы, мышцы и печень.

Об этом сообщил его отец Роберт Люксембургский на странице организации The PolG Foundation, которую сам Фредерик основал для поддержки исследований этого заболевания.

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Фредерик де Нассау, племянник великого герцога Люксембурга, ушел из жизни после 14 лет борьбы с POLG-ассоциированной митохондриальной болезнью. Заболевание поражает несколько органов, прежде всего мозг, нервы, мышцы и печень. Во всем мире им страдают 300 млн человек.

Болезнь достаточно сложно диагностировать, поэтому обычно ее обнаруживают на очень поздних стадиях. Лечение от заболевания сейчас не существует. У принца Фредерика POLG диагностировали в возрасте 14 лет. Незадолго до смерти его госпитализировали с пневмонией.

Принц Люксембурга Фредерик де Нассау. Фото: из соцсетей

"В прошлую пятницу, 28 февраля, в "День редких заболеваний" наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить с ним в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди", — сообщил его отец.

Напомним, недавно на фронте погиб известный украинский футболист Алексей Шубин. Мужчина отдал жизнь на Харьковщине в результате удара FPV-дрона.

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