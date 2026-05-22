Экспосолка Бринк: Трамп поставил под угрозу жизни дипломатов США

Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.

Бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что решение американского Президента Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине в марте 2025 года создало риски не только для украинцев, но и для американских дипломатов в Киеве. По ее словам, это произошло внезапно и без объяснений. А ситуация, по ее мнению, напрямую повлияла на безопасность около тысячи сотрудников посольства.

Бывший дипломат Бриджит Бринк подчеркнула, что сокращение военной поддержки Украины напрямую сказалось на защите американского персонала в Киеве, в частности из-за паузы в поставках систем ПВО. Она подчеркнула, что посольство оставалось под угрозой российских атак, а украинская сторона вынуждена была использовать имеющиеся ресурсы для его защиты.

Бринк подробно описала ситуацию в посольстве, подчеркнув масштаб ответственности и зависимость от помощи партнеров:

"У меня была 1000 человек, все гражданские, на месте. И нас защищали украинцы, используя американское и другое оборудование".

Она также отметила, что после приостановления помощи дипломатическая команда пыталась получить объяснения от американских структур, однако ответа так и не поступило.

"Когда мы пытались выяснить, почему ее остановили, мы не получили никакого ответа", — отметила Бринк.

По словам Бринк, она лично обращалась в Пентагон, Госдепартамент и Белый дом, поскольку ситуация вызвала беспокойство относительно безопасности как украинцев, так и американского персонала. В то же время, как отмечает Reuters, официального комментария от Пентагона относительно этих заявлений не было.

Отдельно она рассказала о трудностях координации внешней политики США после сокращения Совета национальной безопасности. По ее мнению, это существенно усложнило принятие решений и уменьшило уровень взаимодействия между ведомствами.

Бринк также сравнила подходы разных администраций, отметив, что раньше дипломатия была более структурированной: "Во времена Трампа эти заседания прекратились".

Бриджит Бринк добавила, что вместо системной координации дипломаты вынуждены были действовать ситуативно и получать информацию из открытых источников, что, по ее мнению, является неэффективным в условиях войны.

"Мы на семь часов впереди (речь идет о разнице во времени между Украиной и США, — Ред.) и почти каждую ночь находимся в бункере", — отметила Бринк.

Новини.LIVE информировали, что Бриджит Бринк в апреле 2025 года покинула пост посла США в Украине. Она заявила, что ее отставка была связана с несогласием с внешней политикой администрации Дональда Трампа. По словам дипломата, это решение она приняла из "морального долга" и из-за критики подходов Вашингтона к войне России против Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что Бриджит Бринк записала прощальное видео, в котором подытожила свою работу на посту посла США в Украине. Она назвала эту миссию честью жизни и отметила поддержку, которую Соединенные Штаты оказывали Украине во время войны. По ее словам, США помогали в военной, экономической и энергетической сферах, а также в продвижении реформ и укреплении устойчивости государства.