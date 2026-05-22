Експосолка Брінк: Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США

Колишній Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що рішення американського Президента Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні у березні 2025 року створило ризики не лише для українців, а й для американських дипломатів у Києві. За її словами, це сталося раптово й без пояснень. А ситуація, на її думку, напряму вплинула на безпеку близько тисячі співробітників посольства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Бріджит Брінк в інтерв’ю Reuters.

Бріджит Брінк про загрозу життю послів через дії Трампа

Колишня дипломатка Бріджит Брінк наголосила, що скорочення військової підтримки України напряму позначилося на захисті американського персоналу в Києві, зокрема через паузу в постачанні систем ППО. Вона підкреслила, що посольство залишалося під загрозою російських атак, а українська сторона змушена була використовувати наявні ресурси для його захисту.

Брінк детально описала ситуацію в посольстві, підкресливши масштаб відповідальності та залежність від допомоги партнерів:

"У мене була 1000 людей, усі цивільні, на місці. І нас захищали українці, використовуючи американське та інше обладнання".

Вона також зазначила, що після призупинення допомоги дипломатична команда намагалася отримати пояснення від американських структур, однак відповіді так і не надійшло.

"Коли ми намагалися з'ясувати, чому її зупинили, ми не отримали жодної відповіді", — зауважила Брінк.

За словами Брінк, вона особисто зверталася до Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому, оскільки ситуація викликала занепокоєння щодо безпеки як українців, так і американського персоналу. Водночас як зазначає Reuters, офіційного коментаря від Пентагону щодо цих заяв не було.

Окремо вона розповіла про труднощі координації зовнішньої політики США після скорочення Ради національної безпеки. На її думку, це суттєво ускладнило ухвалення рішень і зменшило рівень взаємодії між відомствами.

Брінк також порівняла підходи різних адміністрацій, зазначивши, що раніше дипломатія була більш структурованою: "За часів Трампа ці засідання припинилися".

Бріджит Брінк додала, що замість системної координації дипломати змушені були діяти ситуативно та отримувати інформацію з відкритих джерел, що, на її думку, є неефективним в умовах війни.

"Ми на сім годин попереду (йдеться про різницю в часі між Україною та США, — Ред.) і майже щоночі перебуваємо в бункері", — зауважила Брінк.

Новини.LIVE інформували, що Бріджит Брінк у квітні 2025 року залишила посаду посла США в Україні. Вона заявила, що її відставка була пов’язана з незгодою із зовнішньою політикою адміністрації Дональда Трампа. За словами дипломатки, це рішення вона ухвалила з "морального обов’язку" та через критику підходів Вашингтона до війни Росії проти України.

Новини.LIVE також повідомляли, що Бріджит Брінк записала прощальне відео, в якому підсумувала свою роботу на посаді посла США в Україні. Вона назвала цю місію честю життя та наголосила на підтримці, яку Сполучені Штати надавали Україні під час війни. За її словами, США допомагали у військовій, економічній та енергетичній сферах, а також у просуванні реформ і зміцненні стійкості держави.