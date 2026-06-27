Пресс-секретарь Шойгу заявил, что Путин обнаружил заранее подготовленные амфоры

Российский диктатор Владимир Путин с амфорами. Фото: российские СМИ

Бывший пресс-секретарь Российского географического общества Дмитрий Скоробутов заявил, что ряд публичных имиджевых акций с участием российского диктатора Владимира Путина мог быть заранее спланированными постановками. Среди них он называет историю с якобы найденными античными амфорами во время подводного погружения. По его словам, подобные проекты были частью системной работы по формированию публичного образа российского президента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Скоробутова в комментарии СМИ.

Бывший пиарщик Шойгу о том, как Путин вытаскивал подложенные амфоры

Скоробутов утверждает, что эпизод с амфорами был тщательно подготовлен заранее и не был случайной находкой. Он говорит, что артефакты специально разместили в море перед погружением, чтобы создать эффект "случайного открытия".

Рассказывая об этой истории, бывший пресс-секретарь описывает её как заранее срежиссированную медиаакцию.

"Амфоры для Путина заранее положили на дно. Это были музейные амфоры. Их заранее достали из музея, положили на мель, после чего Путин героически их нашел. Этим же занималась команда, которая позже организовала и "Полет надежды" со стерхами (вид журавлей, — Ред.)", — отметил Скоробутов.

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Полет Путина с журавлями. Фото: российские СМИ

Отдельно он упомянул ещё одну медийно-имиджевую акцию — полёт Путина на мотодельтаплане вместе с журавлями в 2012 году. По его словам, этот эпизод стал последней масштабной публичной постановкой с личным участием президента в подобных проектах.

Он также утверждает, что во время приземления дельтаплана Путин получил травму спины, после чего его участие в физически активных имиджевых акциях фактически прекратилось.

"Когда дельтаплан приземлился, приземлился он не очень удачно. Путин повредил спину, и с тех пор это, насколько мне известно, его основная проблема со здоровьем. Мне рассказывали, что несколько лет ему делали новокаиновые блокады — боли были такими, что он не мог ни ходить, ни лежать, ни двигаться. Если вспомнить съемки 2012–2014 годов, можно заметить, что он периодически хромал. Насколько я понимаю, именно после этого он перестал участвовать в подобных физических пиар-акциях", — рассказал Скоробутов.

Новини.LIVE сообщали, что бывший пресс-секретарь Российского географического общества Дмитрий Скоробутов заявлял, что вся медиа-работа организации была направлена на продвижение Сергея Шойгу. По его словам, главной целью было постоянное упоминание его имени в информационном пространстве. Он утверждает, что именно это было ключевой задачей команды.

Новини.LIVE также писали, что недавно Путин заявил, что не видит оснований для проведения прямых переговоров с Владимиром Зеленским. По его словам, украинская сторона якобы настаивает на личной встрече, однако он сомневается в целесообразности такого формата. Кроме того, он, как обычно, выдвинул обвинения в адрес Украины и озвучил ряд своих заявлений о ситуации на фронте.