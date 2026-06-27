Експіарник Шойгу заявив, що Путін знаходив заздалегідь підготовлені амфори

Російський диктатор Володимир Путін з амфорами. Фото: Рос ЗМІ

Колишній прессекретар Російського географічного товариства Дмитро Скоробутов заявив, що низка публічних іміджевих акцій за участю російського диктатора Володимира Путіна могла бути заздалегідь спланованими постановками. Серед них він називає історію з нібито знайденими античними амфорами під час підводного занурення. За його словами, подібні проєкти були частиною системної роботи з формування публічного образу російського президента.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Скоробутова у коментарі ЗМІ.

Експіарник Шойгу про те, як Путін витягував підкладені амфори

Скоробутов стверджує, що епізод з амфорами був ретельно підготовлений заздалегідь і не був випадковою знахідкою. Він каже, що артефакти спеціально розмістили у морі перед зануренням, аби створити ефект "випадкового відкриття".

Розповідаючи про цю історію, колишній прессекретар описує її як заздалегідь зрежисовану медіаакцію.

"Амфори для Путіна заздалегідь поклали на дно. Це були музейні амфори. Їх заздалегідь дістали з музею, поклали на мілину, після чого Путін героїчно їх знайшов. Цим же займалася команда, яка пізніше організувала й "Політ надії" зі стерхами (вид журавлів, — Ред.)", — зазначив Скоробутов.

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Окремо він згадав ще одну медійно-іміджеву акцію — політ Путіна на мотодельтаплані разом з журавлями у 2012 році. За його словами, цей епізод став останньою масштабною публічною постановкою з особистою участю президента в подібних проєктах.

Він також стверджує, що під час приземлення дельтаплана Путін отримав травму спини, після чого його участь у фізично активних іміджевих акціях фактично припинилася.

"Коли дельтаплан приземлився, приземлився він не дуже вдало. Путін пошкодив спину, і відтоді це, наскільки мені відомо, його основна проблема зі здоров’ям. Мені розповідали, що кілька років йому робили новокаїнові блокади — болі були такі, що він не міг ані ходити, ані лежати, ані рухатися. Якщо згадати зйомки 2012–2014 років, можна помітити, що він періодично кульгав. Наскільки я розумію, саме після цього він перестав брати участь у подібних фізичних піар-акціях", — розповів Скоробутов.

Новини.LIVE інформували, що колишній прессекретар Російського географічного товариства Дмитро Скоробутов заявляв, що вся медіаробота організації була спрямована на просування Сергія Шойгу. За його словами, головною метою було постійне згадування його імені в інформаційному просторі. Він стверджує, що саме це було ключовим завданням команди.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Путін заявив, що не бачить підстав для проведення прямих переговорів з Володимиром Зеленським. За його словами, українська сторона нібито наполягає на особистій зустрічі, однак він сумнівається у доцільності такого формату. Також він традиційно висунув звинувачення на адресу України та озвучив низку своїх заяв щодо ситуації на фронті.