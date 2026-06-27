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Главная Новости дня Экспиарник Шойгу: имя бывшего министра обороны РФ должно было звучать со всех "утюгов"

Экспиарник Шойгу: имя бывшего министра обороны РФ должно было звучать со всех "утюгов"

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 08:12
Бывший пресс-секретарь рассказал, как в России продвигали Сергея Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Фото: Reuters

Бывший пресс-секретарь Российского географического общества (РГО) Дмитрий Скоробутов заявил, что вся медиа-работа организации была направлена на продвижение Сергея Шойгу. По его словам, его имя должно было постоянно звучать в информационном пространстве. Он утверждает, что именно это было ключевой задачей команды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Скоробутова в комментарии СМИ.

Бывший пиарщик Шойгу о работе с экс-министром обороны РФ

Дмитрий Скоробутов, который в 2011–2012 годах работал пресс-секретарём Российского географического общества, рассказал о внутренней организации его медиадеятельности в период, когда структуру возглавляли Владимир Путин и Сергей Шойгу. Он отмечает, что ключевой задачей было не столько освещение работы общества, сколько продвижение его руководителя.

Бывший сотрудник РГТ описывает регулярные указания, которые получала медиакоманда в отношении информационной кампании.

"Мы должны были продвигать Шойгу. Фактически именно для этого и существовало Российское географическое общество. Мне регулярно передавали одну и ту же просьбу: "Сергей просил, чтобы его имя звучало отовсюду". Вот именно над этим мы и работали" — рассказал Скоробутов.

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Он утверждает, что участие Путина в деятельности общества носило скорее эпизодический характер, тогда как основные ресурсы, бюджеты и информационные проекты были направлены на формирование имиджа Сергея Шойгу, который в тот период готовился к руководству Министерством обороны РФ.

По его словам, медийная стратегия организации фактически была построена вокруг продвижения будущего главы оборонного ведомства.

"Путин был председателем попечительского совета, поэтому если ему что-то было нужно — общество работало и на него. Но всё остальное делалось именно для Шойгу. Под него выделялись бюджеты, под него запускались проекты, под него строилась вся медиастратегия", — отметил Скоробутов.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Путин заявил, что не видит оснований для прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, украинская сторона якобы настаивает на личной встрече, однако он ставит под сомнение её целесообразность. Также он традиционно выдвинул ряд обвинений в адрес Украины и заявил о поручении по защите российских объектов от ударов.

Новини.LIVE также писали, что в Кремле заявили, что не рассчитывают на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже. Там подчеркнули, что сосредоточены на реализации собственных политических целей, а не на этих договоренностях. В то же время в Москве также обвинили другую сторону в невыполнении части ранее согласованных договоренностей.

владимир путин Сергей Шойгу Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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