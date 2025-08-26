По мнению экспертов, сейчас есть страны, между которыми может вспыхнуть ядерный конфликт

Военные НОАК. Иллюстративное фото: Reuters

На фоне агрессии РФ против Украины, конфликтов Израиля и Ирана, а также противостояния Индии с Пакистаном военные эксперты делают прогнозы о возможности ядерной войны. Они назвали основные пять возможных войн, которые могут разгореться уже в ближайшее время и привести к применению ядерного оружия.

Об этом в своем большом аналитическом материале пишет Politico.

Индия и Пакистан

Эти страны, вероятно, находятся ближе к обмену ядерными ударами, чем любые два других государства на планете, пишет Politico.

Научное издание Bulletin of Atomic Scientists оценивает, что Пакистан располагает примерно 170 ядерными боеголовками. У Индии, по аналогии, насчитывается около 180 боеголовок.

Любой ядерный обмен в Южной Азии, очевидно, имел бы огромные глобальные экологические и экономические последствия, выходящие за пределы немедленной потери жизни, — между разрушенными городами и насыщенными радиоактивными осадками ветрами, распространяющимися по более широкому региону.

Китай и Тайвань

Эксперты утверждают, что Тайвань рассматривается как лакмусовая бумажка того, кто возглавит мировой порядок 21 века: Соединенные Штаты или Китай?

Хотя официальных оборонных договоров нет, США давно заявляют, что поддержат Тайвань, но многие сомневаются, что Трамп так же полностью предан этому обещанию, как предыдущие администрации.

Если Китай захватит Тайвань — либо без международного сопротивления, либо несмотря на него — агрессия мгновенно изменит геополитику и альянсы Тихоокеанского региона. Захват Тайваня может даже стимулировать распространение ядерного оружия в нервных странах, таких как Южная Корея и Япония, которые могут сомневаться, будут ли США рядом, когда это потребуется в будущем, когда возникнут трудности.

Индия и Китай

Длительная напряженность между Индией и Китаем восходит ко временам британской колонизации — Великобритания и Тибет в 1914 году договорились о границе с Индией, которую Китай никогда не признавал.

Геополитические эксперты обеспокоены репутационным риском, который обе страны быстро почувствуют, как только вспыхнут боевые действия - Китай может рассматривать борьбу с Индией как необходимую для успокоения других региональных противников.

Любой потенциальный конфликт сталкивается с серьезной асимметрией: Индия имеет гораздо больше населенных пунктов в зоне действия китайских боеприпасов, чем Китай на своей стороне.

Этот регион воспринимается как место эскалации — и сегодня напряженность остается настолько взрывоопасной, поэтому как китайским, так и индийским войскам запрещено носить оружие вдоль границы.

Россия и страны Балтии

Три балтийские страны крошечные по размеру и населению, что делает их соблазнительной мишенью для России. Цель Путина в любом вторжении в Балтику будет двоякой — во-первых, вернуть территорию, которая, по его мнению, исторически должна принадлежать России, во-вторых, испытать НАТО и Европу, атакуя некоторых ее самых маленьких и наиболее изолированных членов.

"Это было бы испытанием Россией обязательств по статье пять перед этими союзниками по НАТО", — говорит Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна и бывший чиновник Пентагона.

Это вопрос и загадка, которые преследовали президентов времен холодной войны: действительно ли Америка рискнула бы ядерным ударом, скажем, по Чикаго или Сиэтлу, чтобы защитить Западный Берлин тогда, или, в современное время, по Риге, Вильнюсу или Таллинну?

Корейский полуостров

Почти через три поколения после своего начала Корейская война так и не закончилась официально. Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей существует около шести десятилетий.

Северная Корея — чрезвычайно сложная цель для разведки, которая постоянно удивляет Запад. США до сих пор имеют 30 000 военнослужащих на полуострове, чтобы помочь обеспечить безопасность Южной Кореи, и все они находятся под прицелом в начале любой большой войны.

Эксперты отмечают, что Северная Корея постепенно приходит в упадок, страдает от голода, а руководство Ким Чен Ына ничего с этим не делает.

Но главным козырем КНДР является ядерное оружие, которое защищает Ким Чен Ына. Если Ким почувствует слабость соседа или — справедливо или нет — почувствует экзистенциальную угрозу своему правлению со стороны Запада, то все возможно.

Тем временем США и РФ готовятся к ядерной деэскалации. Дональд Трамп заявил, что Штаты и Россия ведут переговоры по сокращению ядерных арсеналов.

Также сообщалось, что Китай готов направить миротворческую миссию в Украину. Однако Пекин выдвинул основное условие для этого.