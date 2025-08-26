На думку експертів, зараз є країни, між якими може спалахнути ядерний конфлікт

Військові НОАК. Ілюстративне фото: Reuters

На тлі агресії РФ проти України, конфліктів Ізраїлю та Ірану, а також протистояння Індії з Пакистаном військові експерти роблять прогнози щодо можливості ядерної війни. Вони назвали основні п'ять можливих війн, які можуть розгорітись вже найближчим часом і призвести до застосування ядерної зброї.

Про це у своєму великому аналітичному матеріалі пише Politico.

Індія та Пакистан

Ці країни, ймовірно, знаходяться ближче до обміну ядерними ударами, ніж будь-які дві інші держави на планеті, пише Politico.

Наукове видання Bulletin of Atomic Scientists оцінює, що Пакистан має у своєму розпорядженні приблизно 170 ядерних боєголовок. В Індії, за аналогією, налічується близько 180 боєголовок.

Будь-який ядерний обмін у Південній Азії, очевидно, мав би величезні глобальні екологічні та економічні наслідки, що виходять за межі негайної втрати життя, — між зруйнованими містами та насиченими радіоактивними опадами вітрами, що поширюються ширшим регіоном.

Китай та Тайвань

Експерти стверджують, що Тайвань розглядається як лакмусовий папірець того, хто очолить світовий порядок 21 століття: Сполучені Штати чи Китай?

Хоча офіційних оборонних договорів немає, США давно заявляють, що підтримають Тайвань, але багато хто сумнівається, що Трамп так само повністю відданий цій обіцянці, як попередні адміністрації.

Якщо Китай захопить Тайвань — або без міжнародного опору, або попри нього — агресія миттєво змінить геополітику та альянси Тихоокеанського регіону. Захоплення Тайваню може навіть стимулювати поширення ядерної зброї в нервових країнах, таких як Південна Корея та Японія, які можуть сумніватися, чи будуть США поруч, коли це буде потрібно в майбутньому, коли виникнуть труднощі.

Індія та Китай

Тривала напруженість між Індією та Китаєм сягає часів британської колонізації — Велика Британія та Тибет у 1914 році домовилися про кордон з Індією, який Китай ніколи не визнавав.

Геополітичні експерти стурбовані репутаційним ризиком, який обидві країни швидко відчують, як тільки спалахнуть бойові дії — Китай може розглядати боротьбу з Індією як необхідну для заспокоєння інших регіональних супротивників.

Будь-який потенційний конфлікт стикається із серйозною асиметрією: Індія має набагато більше населених пунктів у зоні дії китайських боєприпасів, ніж Китай на своєму боці.

Цей регіон сприймається як місце ескалації — і сьогодні напруженість залишається настільки вибухонебезпечною, тому як китайським, так і індійським військам заборонено носити зброю вздовж кордону.

Росія та країни Балтії

Три балтійські країни крихітні за розміром та населенням, що робить їх спокусливою мішенню для Росії. Мета Путіна в будь-якому вторгненні в Балтику буде двоякою — по-перше, повернути територію, яка, на його думку, історично має належати Росії, по-друге, випробувати НАТО та Європу, атакуючи деяких її найменших та найбільш ізольованих членів.

"Це було б випробуванням Росією зобов'язань за статтею п'ять перед цими союзниками по НАТО", — каже Евелін Фаркас, виконавчий директор Інституту Маккейна та колишній чиновник Пентагону.

Це питання та загадка, які переслідували президентів часів холодної війни: чи справді Америка ризикнула б ядерним ударом, скажімо, по Чикаго чи Сіетлу, щоб захистити Західний Берлін тоді, або, в сучасний час, по Ризі, Вільнюсу чи Таллінну?

Корейський півострів

Майже через три покоління після свого початку Корейська війна так і не закінчилася офіційно. Демілітаризована зона між Північною та Південною Кореєю існує близько шести десятиліть.

Північна Корея — надзвичайно складна ціль для розвідки, яка постійно дивує Захід. США досі мають 30 000 військовослужбовців на півострові, щоб допомогти забезпечити безпеку Південної Кореї, і всі вони знаходяться під прицілом на початку будь-якої великої війни.

Експерти зазначають, що Північна Корея поступово занепадає, страждає від голоду, а керівництво Кім Чен Ина нічого з цим не робить.

Але головним козирем КНДР є ядерна зброя, яка захищає Кім Чен Ина. Якщо Кім відчує слабкість сусіда або — справедливо чи ні — відчує екзистенційну загрозу своєму правлінню з боку Заходу, то все можливо.

Тим часом США та РФ готуються до ядерної деескалації. Дональд Трамп заявив, що Штати та Росія ведуть перемовини щодо скорочення ядерних арсеналів.

Також повідомлялось, що Китай готовий надіслати миротворчу місію в Україну. Проте Пекін висунув основну умову для цього.