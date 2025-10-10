Видео
Україна
Главная Новости дня Эксперт ответил, будет ли дефицит топлива в Украине

Эксперт ответил, будет ли дефицит топлива в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 16:42
Дефицит топлива в Украине — чего ожидать
Люди заправляют автомобиль. Иллюстративное фото: Freepik

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн ответил, ожидать ли дефицит топлива в Украине на фоне массированных ударов России по критической инфраструктуре. По его словам, сейчас рынок топлива работает очень хорошо.

Об этом Сергей Куюн заявил в эфире День.LIVE в пятницу, 10 октября.

Читайте также:

Дефицит топлива в Украине — что говорит эксперт

Эксперт отметил, что сейчас в Украине поставки топлива стабильные и дефицита не ожидается.

Сергей Куюн рассказал, что на сегодня топливный рынок работает четко, система поставок очень диверсифицирована. По его словам, даже в условиях роста потребления в связи с отключениями света есть запас мощности.

"Рынок (топлива, — Ред.) работает очень хорошо. У нас очень диверсифицированная система снабжения. Я не вижу сейчас каких-либо проблем с топливом. Кроме того, завершился сезон активного потребления топлива.

Соответственно, у нас будет больше возможностей и дополнительный запас мощности, если потребление топлива сейчас будет расти, например, из-за активного использования генераторов", — объяснил эксперт.

В то же время он добавил, что сегодня утром наблюдал активизацию на заправках.

"Я видел, что сегодня утром уже на Левобережье, есть определенная активизация на заправочных станциях. Люди заправляют не только машины, но и канистры. Поэтому нормальная у нас пока ситуация, я думаю, что так оно и будет", — отметил Сергей Куюн.

В ответ на вопрос, относительно того, прогнозируется ли в Украине дефицит топлива, эксперт сказал, что нет.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Украины, в результате чего в ряде регионов Украины исчезло свет и вода.

В ДТЭК ответили, будут ли вводить графики отключения света по Украине.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
