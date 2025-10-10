Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Експерт відповів, чи буде дефіцит пального в Україні

Експерт відповів, чи буде дефіцит пального в Україні

Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:42
Дефіцит пального в Україні — чого очікувати
Люди заправляють автомобіль. Ілюстративне фото: Freepik

Експерт паливного ринку Сергій Куюн відповів, чи очікувати дефіцит пального в Україні на тлі масованих ударів Росії по критичній інфраструктурі. За його словами, нині ринок палива працює дуже добре.

Про це Сергій Куюн заявив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Дефіцит пального в Україні — що каже експерт

Експерт зазначив, що наразі в Україні постачання пального стабільне і дефіциту не очікується.

Сергій Куюн розповів, що станом на сьогодні паливний ринок працює чітко, система постачання дуже диверсифікована. За його словами, навіть за умов зростання споживання у зв’язку з відключеннями світла є запас потужності.

"Ринок (палива, — Ред.) працює дуже гарно. У нас дуже диверсифікована система постачання. Я не бачу зараз будь-яких проблем з пальним. Крім того, завершився сезон активного споживання пального. 

Відповідно, у нас буде більше можливостей і додатковий запас потужності, якщо споживання пального зараз буде зростати, наприклад, через активне використання генераторів", — пояснив експерт.

Водночас він додав, що сьогодні зранку спостерігав активізацію на заправках.

"Я бачив, що сьогодні зранку вже на Лівобережжі, є певна активізація на заправних станціях. Люди заправляють не лише машини, але й каністри. Тому нормальна у нас поки що ситуація, я думаю, що так воно й буде", — наголосив Сергій Куюн.

У відповідь на питання, щодо того, чи прогнозується в Україні дефіцит палива, експерт сказав, що ні.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 жовтня російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі України, внаслідок чого у низці регіонів України зникло світло та вода.

У ДТЕК відповіли, чи запроваджуватимуть графіки відключення світла по Україні.

пальне війна в Україні відключення світла атака блекаут
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
