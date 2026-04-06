Эксперт: Украина является конкурентом США на рынке военных технологий

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов объяснил, почему Соединенные Штаты Америки не обращаются к Украине за помощью в ситуации на Ближнем Востоке, в частности по Ормузскому проливу. По его словам, Украина является конкурентом Штатов на рынке военных технологий. Кроме того, администрация Дональда Трампа хочет сотрудничество с Россией.

Об этом эксклюзивно Богдан Попов сообщил Новини.LIVE в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 апреля.

США не обращаются к Украине за помощью

"Украина — это конкурент для США на рынке военных технологий, ведь мы понимаем, что идет соревнование за то, у кого ближневосточные государства сейчас будут покупать ПВО, перехватчики, морские дроны и другие виды вооружения", — отметил Попов.

По его словам, Украина является одним из немногих игроков, которые могут предоставлять такие решения. Кроме того, Киев больше открыт для сотрудничества.

"У Штатов можно купить, а с Украиной — построить и получать десятками лет, локализовать технологии и работать в долгосрочном измерении. Также украинское не такое дорогое, как американское", — говорит эксперт.

Читайте также:

Он отметил, что арабские государства понимают, что Украина — это тот партнер, который не будет "наседать" как США. Вашингтон всегда пытается играть с руки старшего партнера. По словам Попова, в этом вопросе Украина является достаточно привлекательной, а США не хотят пускать страну на рынки.

"Второе — это факт того, что администрация Трампа, не США, а именно администрация Трампа хочет работать с Путиным", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, страна достигла исторических договоренностей с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Кроме того, он отмечал, что Украина готова действовать, поскольку имеет соответствующую экспертизу, в частности относительно морских путей.

В то же время глава государства подчеркивал, что партнеры лишь попросили Украину поделиться опытом, но никто не приглашал приехать и помочь с Ормузским проливом.