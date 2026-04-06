Експерт: Україна є конкурентом США на ринку військових технологій

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов пояснив, чому Сполучені Штати Америки не звертаються до України за допомогою ситуації на Близькому Схолі, зокрема щодо Ормузької протоки. За його словами, Україна є конкурентом Штатів на ринку військових технологій. Крім того, адміністрація Дональда Трампа хоче співпрацю з Росією.

Про це ексклюзивно Богдан Попов повідомив Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 квітня.

США не звертаються до України за допомогою

"Україна — це конкурент для США на ринку військових технологій, адже ми розуміємо, що йде змагання за те, у кого близькосхідні держави наразі будуть купувати ППО, перехоплювачі, морські дрони та інші види озброєння", — зазначив Попов.

За його словами, Україна є одним з небагатьох гравців, які можуть надавати такі рішення. Крім того, Київ більше відкритий для співпраці.

"У Штатів можна купити, а з Україною — побудувати і отримувати десятками років, локалізувати технології та працювати в довгостроковому вимірі. Також українське не таке дороге, як американське", — каже експерт.

Він наголосив, що арабські держави розуміють, що Україна — це той партнер, який не буде "насідати" як США. Вашингтон завжди намагається грати з руки старшого партнера. За словами Попова, у цьому питанні Україна є досить привабливою, а США не хочуть пускати країну на ринки.

"Друге — це факт того, що адміністрація Трампа, не США, а саме адміністрація Трампа хоче працювати з Путіним", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, країна досягнула історичних домовленостей з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Крім того, він зазначав, що Україна готова діяти, оскільки має відповідну експертизу, зокрема щодо морських шляхів.

Водночас глава держави наголошував, що партнери лише попросили Україну поділитися досвідом, але ніхто не запрошував приїхати та допомогти з Ормузькою протокою.