Главная Новости дня Эксперт объяснил последствия вмешательства Китая в процессы РФ

Эксперт объяснил последствия вмешательства Китая в процессы РФ

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:40
Как Китай влияет на будущее России
Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов спрогнозировал, что ждет Россию в будущем, если Китай и дальше будет вмешиваться в политические процессы страны-агрессора. По его словам, россияне это понимают и опасаются.

Об этом Богдан Попов рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 19 августа.

Читайте также:

Как Китай может повлиять на будущее России

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" отметил, что в перспективе 15-20 лет Китай экономически "задушит" Россию.

Богдан Попов отметил, что Китай уже начинает вмешиваться в политические процессы РФ на местном уровне. В то же время, по его словам, россияне это хорошо осознают и опасаются.

"В перспективе за 10-15-20 лет Китай съест Российскую Федерацию, полностью экономически ее задушит, и Россия начинает это понимать.

Китай разрастается. Китаю не надо военно захватывать какие-то территории, но необходимо экономически захватить и политически контролировать. Китай уже вмешивается в политические процессы РФ на местном уровне. Россияне это видят, россияне этого опасаются. И это может стать одной из причин, почему Россия может пойти на определенные пасы Запада, сдать назад в вопросе Украины и договориться о каких-то компромиссных соглашениях, потому что они понимают, что Китай они сам на сам не вывезут", — объяснил Попов.

Как отметил эксперт, Украине важно балансировать в отношениях с Китаем, используя возможности для экономических сделок, но не попасть в зависимость от него.

Напомним, что недавно Китай заявил, что в переговорах по Украине должны участвовать все заинтересованные стороны.

Ранее мы информировали, что Дональд Трамп все еще обдумывает возможность введения тарифов против Китая.

