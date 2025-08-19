Відео
Головна Новини дня Експерт спрогнозував наслідки втручання Китаю у процеси РФ

Експерт спрогнозував наслідки втручання Китаю у процеси РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 18:40
Як Китай вливає на майбутнє Росії
Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов спрогнозував, що чекатиме Росію у майбутньому, якщо Китай й надалі втручатиметься у політичні процеси країни-агресорки. За його словами, росіяни це розуміють та побоюються.

Про це Богдан Попов розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 19 серпня.

Читайте також:

Як Китай може вплинути на майбутнє Росії

Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" зазначив, що в перспективі 15-20 років Китай економічно "задушить" Росію.

Богдан Попов наголосив, що Китай вже починає втручатися у політичні процеси РФ на місцевому рівні. Водночас за його словами, росіяни це добре усвідомлюють і побоюються.

"В перспективі 10-15-20 років Китай з'їсть Російську Федерацію, повністю економічно її задушить, і Росія починає це розуміти.

Китай розростається. Китаю не треба військово захоплювати якісь території, проте економічно захопити й політично контролювати. Китай вже втручається у політичні процеси РФ на місцевому рівні. Росіяни це бачать, росіяни цього побоюються. І це може стати однією із причини, чому Росія може піти на певні паси заходу, здати назад в питанні України та домовитися про якісь компромісні угоди.Тому що вони розуміють, що Китай та вони сам на сам не вивезуть", — пояснив Попов.

Як зазначив експерт, Україні важливо балансувати у відносинах із Китаєм, використовуючи можливості для економічних угод, але не потрапити у залежність від нього.

Нагадаємо, що нещодавно Китай заявив, що в переговорах щодо України мають брати участь усі зацікавлені сторони.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп все ще обмірковує можливість введення тарифів проти Китаю.

Китай володимир путін Сі Цзіньпінь війна Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
