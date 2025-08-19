Як Китай вливає на майбутнє Росії

Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов спрогнозував, що чекатиме Росію у майбутньому, якщо Китай й надалі втручатиметься у політичні процеси країни-агресорки. За його словами, росіяни це розуміють та побоюються.

Про це Богдан Попов розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 19 серпня.

Як Китай може вплинути на майбутнє Росії

Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" зазначив, що в перспективі 15-20 років Китай економічно "задушить" Росію.

Богдан Попов наголосив, що Китай вже починає втручатися у політичні процеси РФ на місцевому рівні. Водночас за його словами, росіяни це добре усвідомлюють і побоюються.

"В перспективі 10-15-20 років Китай з'їсть Російську Федерацію, повністю економічно її задушить, і Росія починає це розуміти.

Китай розростається. Китаю не треба військово захоплювати якісь території, проте економічно захопити й політично контролювати. Китай вже втручається у політичні процеси РФ на місцевому рівні. Росіяни це бачать, росіяни цього побоюються. І це може стати однією із причини, чому Росія може піти на певні паси заходу, здати назад в питанні України та домовитися про якісь компромісні угоди.Тому що вони розуміють, що Китай та вони сам на сам не вивезуть", — пояснив Попов.

Як зазначив експерт, Україні важливо балансувати у відносинах із Китаєм, використовуючи можливості для економічних угод, але не потрапити у залежність від нього.

Нагадаємо, що нещодавно Китай заявив, що в переговорах щодо України мають брати участь усі зацікавлені сторони.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп все ще обмірковує можливість введення тарифів проти Китаю.