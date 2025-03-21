США и Россия хотят перезапустить "Северный поток-2", - эксперт

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Фото: Радио Свобода

США и Россия могут совместно перезапустить "Северный поток-2". Таким образом россияне дадут "газовую взятку" для США, чтобы те пошли на политические уступки.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

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"Они хотят это сделать (получить разрешение на Северный поток-2 — Ред.), это совместная договоренность между РФ и США, чтобы как-то спасти "Газпром", который в огромных долгах и это беспокоит Россию", — сказал Омельченко.

По его словам, эту "обеспокоенность" разделяют и партнеры в США, поэтому планируют зарегистрировать американскую компанию или выкупить права швейцарской компании NordStream. План заключается в том, чтобы покупать газ по российским ценам, а затем перепродавать в Европу. Эксперт отметил, что в таком случае маржа составит более 100%.

"Это фактически взятка России американским партнерам, чтобы они не соглашались на другие политические вещи. За политические уступки по Украине и другим вопросам", — добавил Омельченко.

Напомним, сегодня на нефтебазе "Кавказская" в Краснодарском крае России снова прогремел взрыв.

А российские войска нанесли удар по ГТС "Суджа", через которую газ из России шел в Европу.