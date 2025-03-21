Пожежа на ГТС Суджа 21 березня — що відомо

Пожежа на ГТС "Суджа". Фото: росЗМІ

В ніч з 20 проти 21 березня російські ЗМІ стали повідомляти про пожежу на ГТС "Суджа", яка сталася нібито внаслідок ударів. Це була газотранспортна система, через яку газ з Росії йшов до Європи.

Про це у своєму Telegram-каналі також повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Атакована ГТС "Суджа", через яку російський газ йшов до Європи — РосЗМІ. На кордоні Курської та Сумської областей величезний стовп вогню", — йдеться у повідомленні.

Через деякий час у Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на це, звинувативши Україну у порушення "перемир'я". Однак варто зазначити, що після перемовин президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, глава Кремля нібито погодився на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але в той же момент Україну вкотре атакували російські безпілотники.

"Київ атакою на російський енергооб'єкт уже порушив запропоноване США перемир'я. Тепер питання полягає в тому, як у Вашингтоні далі справлятимуться з "шаленим терористичним непотрібом", — сказала прессекретар МЗС РФ Марія Захарова.

Крім того, Цаплієнко виклав ще одне відео пожежі.

Нагадаємо, 20 березня Білий дім отримав дані про ситуацію в Курській області РФ. Зокрема, повідомлялося, що ЗСУ не перебувають в оточенні, незважаючи на нещодавні заяви Трампа.

Також уже в понеділок, 24 березня, американські чиновники проведуть окремі зустрічі з представниками України та РФ у Саудівській Аравії. Таким чином США прагнуть організувати непрямі переговори між двома країнами. Зазначимо, що, судячи з усього, має обговорюватися тема часткового припинення вогню.