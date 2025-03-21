Пожар на ГТС Суджа 21 марта — что известно

Пожар на ГТС "Суджа". Фото: росСМИ

В ночь с 20 на 21 марта российские СМИ стали сообщать о пожаре на ГТС "Суджа", который произошел якобы в результате ударов. Это была газотранспортная система, через которую газ из России шел в Европу.

Об этом в своем Telegram-канале также сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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"Атакована ГТС "Суджа", через которую российский газ шел в Европу — РосСМИ. На границе Курской и Сумской областей огромный столб огня", — говорится в сообщении.

Через некоторое время в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на это, обвинив Украину в нарушении "перемирия". Однако стоит отметить, что после переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, глава Кремля якобы согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но в тот же момент Украину в очередной раз атаковали российские беспилотники.

"Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие. Теперь вопрос заключается в том, как в Вашингтоне дальше будут справляться с "бешеным террористическим непотребством", — сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, Цаплиенко выложил еще одно видео пожара.

Напомним, 20 марта Белый дом получил данные о ситуации в Курской области РФ. В частности, сообщалось, что ВСУ не находятся в окружении, несмотря на недавние заявления Трампа.

Также уже в понедельник, 24 марта, американские чиновники проведут отдельные встречи с представителями Украины и РФ в Саудовской Аравии. Таким образом США стремятся организовать непрямые переговоры между двумя странами. Отметим, что, судя по всему, должна обсуждаться тема частичного прекращения огня.