Пожар на ГТС Суджа 21 марта — что известно

ГТС "Суджа" оказалась под атакой — на объекте большой пожар
В ночь с 20 на 21 марта российские СМИ стали сообщать о пожаре на ГТС "Суджа", который произошел якобы в результате ударов. Это была газотранспортная система, через которую газ из России шел в Европу.
Об этом в своем Telegram-канале также сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Ночная атака на ГТС "Суджа" в Курской области
"Атакована ГТС "Суджа", через которую российский газ шел в Европу — РосСМИ. На границе Курской и Сумской областей огромный столб огня", — говорится в сообщении.
Через некоторое время в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на это, обвинив Украину в нарушении "перемирия". Однако стоит отметить, что после переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, глава Кремля якобы согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но в тот же момент Украину в очередной раз атаковали российские беспилотники.
"Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие. Теперь вопрос заключается в том, как в Вашингтоне дальше будут справляться с "бешеным террористическим непотребством", — сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Кроме того, Цаплиенко выложил еще одно видео пожара.
Напомним, 20 марта Белый дом получил данные о ситуации в Курской области РФ. В частности, сообщалось, что ВСУ не находятся в окружении, несмотря на недавние заявления Трампа.
Также уже в понедельник, 24 марта, американские чиновники проведут отдельные встречи с представителями Украины и РФ в Саудовской Аравии. Таким образом США стремятся организовать непрямые переговоры между двумя странами. Отметим, что, судя по всему, должна обсуждаться тема частичного прекращения огня.
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