США та Росія хочуть перезапустити "Північний потік-2", — експерт

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Фото: Радіо Свобода

США та Росія можуть спільно перезапустити "Північний потік-2". Таким чином росіяни дадуть "газовий хабар" для США, аби ті пішли на політичні поступки.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

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"Вони хочуть це зробити (отримати дозвіл на Північний потік-2 — Ред.), це спільна домовленість між РФ та США, щоб якось врятувати "Газпром", який у величезних боргах і це турбує Росію", — сказав Омельченко.

За його словами, цю "стурбованість" розділяють й партнери у США, тому планують зареєструвати американську компанію або викупити права швейцарської компанії NordStream. План полягає в тому, аби купувати газ за російськими цінами, а потім перепродавати у Європу. Експерт зауважив, що в такому випадку маржа становитиме понад 100%.

"Це фактично хабар Росії американським партнерам, аби вони не погоджувалися на інші політичні речі. За політичні поступки по Україні та іншим питанням", — додав Омельченко.

Нагадаємо, сьогодні на нафтобазі "Кавказька" в Краснодарському краї Росії знову пролунав вибух.

А російські війська завдали удару по ГТС "Суджа", через яку газ з Росії йшов до Європи.