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Эксперт пояснил, что дало сотрудничество Буданова с разведкой США

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 11:37
Сотрудничество ГУР Буданова с разведкой США дает конкретные результаты — эксперт привел подробности
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Успешный опыт украинской обороны и работы разведки вызывает восхищение в мире, особенно среди американских партнеров. Важно, что позиция и заявления руководителя ГУР Кирилла Буданова полностью совпадают с публичной позицией американского разведывательного сообщества.

Об этом заявил военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк на дискуссионной панели "Украина глазами американцев: вызовы восприятия и стратегии коммуникации", которая состоялась в информагентстве "Интерфакс" в Киеве 15 июля.

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Сотрудничество ГУР с разведкой США

Антонюк отметил высокую эффективность деятельности украинской разведки в партнерстве с американскими коллегами. В частности, он обратил внимание на большой ажиотаж, который вызвало интервью Кирилла Буданова агентству Bloomberg.

"Мы можем наблюдать большие результаты успешной работы, в первую очередь это обмен данными и очевидные результаты деятельности на поле боя: на земле и в акватории Черного моря. К примеру — почти 33 % Черноморского флота РФ лежит на морском дне. Сегодня мы видим, что сотрудничество украинской и американской разведок — это не просто красивые слова", — отметил политолог.

Эксперт также очертил главные информационные вызовы для Украины в США и определил ключевые российские мифы, которые до сих пор распространяются в американском пространстве. Но подчеркнул, что Украина давно вышла из роли наблюдателя, а становится активным игроком, который способен побеждать.

Напомним, в интервью для Bloomberg руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о намерении оставаться на своей должности до завершения войны с Россией.

Кроме того глава ГУР рассказал, что сотрудничество между украинскими и западными разведывательными структурами остается на высоком уровне.

США разведка Пентагон Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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