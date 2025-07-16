Співпраця ГУР Буданова з розвідкою США дає конкретні результати — експерт навів подробиці

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Успішний досвід української оборони та роботи розвідки викликає захоплення у світі, особливо серед американських партнерів. Важливо, що позиція та заяви керівника ГУР Кирила Буданова повністю збігаються з публічною позицією американської розвідувальної спільноти.

Про це заявив військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк на дискусійній панелі "Україна очима американців: виклики сприйняття та стратегії комунікації", яка відбулася в інформагенції "Інтерфакс" у Києві 15 липня.

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Антонюк наголосив на високій ефективності діяльності української розвідки у партнерстві з американськими колегами. Зокрема, він звернув увагу на великий ажіотаж, який викликало інтерв'ю Кирила Буданова агенції Bloomberg.

"Ми можемо спостерігати великі результати успішної роботи, в першу чергу це обмін даними та очевидні результати діяльності на полі бою: на землі та в акваторії Чорного моря. До прикладу — майже 33 % Чорноморського флоту РФ лежить на морському дні. Сьогодні ми бачимо, що співпраця української та американської розвідок — це не просто красиві слова", – зазначив політолог.

Експерт також окреслив головні інформаційні виклики для України у США та визначив ключові російські міфи, які досі поширюються в американському просторі. Але наголосив, що Україна давно вийшла з ролі спостерігача, а стає активним гравцем, який здатен перемагати.

Нагадаємо, в інтерв’ю для Bloomberg керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про намір залишатися на своїй посаді до завершення війни з Росією.

Крім того, глава ГУР розповів, що співпраця між українськими та західними розвідувальними структурами залишається на високому рівні.