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Головна Новини дня Буданов розповів, скільки ще планує бути на посаді голови ГУР

Буданов розповів, скільки ще планує бути на посаді голови ГУР

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 19:57
Буданов не планує лишати посаду голови ГУР
Кирило Буданов. Фото: facebook Кирила Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про намір залишатися на своїй посаді до завершення війни з Росією. Наступного місяця буде п'ять років перебування Буданова на посаді.

Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg.

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Буданов не планує лишати посаду голови ГУР

"Зараз моя мрія — зупинити цю війну. Україна — це країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим я хочу займатися", — заявив керівник ГУР.

Коли журналісти нагадали про те, що він вже 5 років лишається на цій посаді, Буданов додав: "Якщо я виживу".

Після цього Буданов пояснив, що "може статися будь-що", маючи на увазі ризики служби під час війни. Він також згадав про меморіал, який розміщений у приміщенні розвідки й присвячений співробітникам, загиблим під час виконання бойових завдань.

Він також вважає реальним досягнення припинення вогню між Україною і Росією до кінця 2025 року.

"Чи реально це зробити — так. Чи складно — ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони — Україна, Росія та США. І ми до цього прийдемо", — додав він.

Під час цього ж інтерв'ю Буданов заявив, що співпраця між українськими та західними розвідувальними структурами залишається на високому рівні. При цьому обмін інформацією зі США відіграє критичну роль, зокрема в питаннях раннього виявлення ракетних запусків і доступу до супутникових знімків.

Також начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив сподівання на продовження військової допомоги з боку США. Він зазначив, що найближчим часом очікується нове постачання озброєння, зокрема — систем протиповітряної оборони.

розвідка Кирило Буданов війна в Україні ГУР посада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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