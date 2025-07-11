Буданов не планирует покидать пост главы ГУР

Кирилл Буданов. Фото: facebook Кирилла Буданова

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о намерении оставаться на своей должности до завершения войны с Россией. В следующем месяце будет пять лет пребывания Буданова в должности.

Об этом он сказал в интервью для Bloomberg.

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"Сейчас моя мечта — остановить эту войну. Украина — это страна возможностей. В будущем я решу, чем я хочу заниматься", — заявил руководитель ГУР.

Когда журналисты напомнили о том, что он уже 5 лет остается на этой должности, Буданов добавил: "Если я выживу".

После этого Буданов пояснил, что "может произойти что угодно", имея в виду риски службы во время войны. Он также упомянул о мемориале, который находится в помещении разведки и посвящен сотрудникам, погибшим при выполнении боевых задач.

Он также считает реальным достижение прекращения огня между Украиной и Россией до конца 2025 года.

"Реально ли это сделать — да. Сложно ли — нет. Для этого нужны как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы к этому придем", — добавил он.

Во время этого же интервью Буданов заявил, что сотрудничество между украинскими и западными разведывательными структурами остается на высоком уровне. При этом обмен информацией с США играет критическую роль, в частности в вопросах раннего обнаружения ракетных запусков и доступа к спутниковым снимкам.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил надежду на продолжение военной помощи со стороны США. Он отметил, что в ближайшее время ожидается новая поставка вооружения, в частности — систем противовоздушной обороны.