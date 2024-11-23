Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, почему Путин анонсировал предупреждение о последующих ударах "Орешником"

Павел Нарожный. Фото: ukr.radi

Утверждая, что Россия будет предупреждать о последующих ударах ракетой "Орешник" Владимир Путин пытается запугать украинцев. Заявление о разработке российской армией "механизмов оповещения гражданского населения Украины в случае новых ударов баллистическими ракетами" следует расценивать как психологическое давление.

Об этом в интервью РБК-Украина в пятницу, 22 ноября, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

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По мнению Нарожного, заявляя, что будут предлагать мирным жителям покинуть опасные зоны, россияне стремятся вызвать у населения панику.

"Это делается, чтобы украинцы переключились на официальные источники России, чтобы украинцы смотрели и получали порции лжи и пропаганды. Рассчитано на панику. Доверять нужно только официальным источникам Украины", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 21 ноября, российская армия нанесла по Днепру удар межконтинентальной ракетой "Орешник". В видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые решит самостоятельно".

По данным спикера Пентагона Сабрин Сингха, "Орешник" создали на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Это экспериментальная ракета средней дальности.