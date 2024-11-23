Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Эксперт объяснил, зачем РФ обещает анонсировать удары "Орешником" arrow

Эксперт объяснил, зачем РФ обещает анонсировать удары "Орешником"

23 ноября 2024 02:35
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, почему Путин анонсировал предупреждение о последующих ударах "Орешником"
Павел Нарожный. Фото: ukr.radi
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Утверждая, что Россия будет предупреждать о последующих ударах ракетой "Орешник" Владимир Путин пытается запугать украинцев. Заявление о разработке российской армией "механизмов оповещения гражданского населения Украины в случае новых ударов баллистическими ракетами" следует расценивать как психологическое давление.

Об этом в интервью РБК-Украина в пятницу, 22 ноября, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

Читайте также:

Как эксперт комментирует обещание Путина касательно предупреждения о последующих ударах "Орешником"

По мнению Нарожного, заявляя, что будут предлагать мирным жителям покинуть опасные зоны, россияне стремятся вызвать у населения панику.

"Это делается, чтобы украинцы переключились на официальные источники России, чтобы украинцы смотрели и получали порции лжи и пропаганды. Рассчитано на панику. Доверять нужно только официальным источникам Украины", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 21 ноября, российская армия нанесла по Днепру удар межконтинентальной ракетой "Орешник". В видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые решит самостоятельно".

По данным спикера Пентагона Сабрин Сингха, "Орешник" создали на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Это экспериментальная ракета средней дальности.

владимир путин обстрелы ракета война в Украине ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 С дождями и снегом — синоптики дали прогноз погоды на сегодня

04:50 Трамп может назначить спецпредставителя по войне РФ и Украины

03:47 Путину мало части Украины — соратник Трампа о переговорах

03:26 В "Азове" нужны люди, которые не боятся высоты — вакансия в полку

02:47 Где сейчас войска КНДР — в СНБО знают маршрут передислокации

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

02:35 Эксперт объяснил, зачем РФ обещает анонсировать удары "Орешником"

01:44 Убивает с 2004 года — США обнародовали секретные данные о Путине

01:32 Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку — что решил суд

01:30 Военнообязанный применил против ТЦК слезоточивый газ

00:30 Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

05:05 С дождями и снегом — синоптики дали прогноз погоды на сегодня

04:50 Трамп может назначить спецпредставителя по войне РФ и Украины

03:47 Путину мало части Украины — соратник Трампа о переговорах

03:26 В "Азове" нужны люди, которые не боятся высоты — вакансия в полку

02:47 Где сейчас войска КНДР — в СНБО знают маршрут передислокации

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

02:35 Эксперт объяснил, зачем РФ обещает анонсировать удары "Орешником"

01:44 Убивает с 2004 года — США обнародовали секретные данные о Путине

01:32 Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку — что решил суд

01:30 Военнообязанный применил против ТЦК слезоточивый газ

00:30 Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету