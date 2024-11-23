Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, чому Путін анонсував попередження про наступні удари "Орєшніком"

Павло Нарожний. Фото: ukr.radi

Стверджуючи, що Росія попереджатиме про майбутні удари ракетою "Орєшнік" Володимир Путін намагається залякати українців. Заяву про розробку російською армією "механізмів оповіщення цивільного населення України у разі нових ударів балістичними ракетами" варто розцінювати як психологічний тиск.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна в п'ятницю, 22 листопада, заявив військовий експерт Павло Нарожний.

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На думку Нарожного, заявляючи, що пропонуватимуть мирним жителям залишити небезпечні зони, росіяни прагнуть викликати серед населення паніку.

"Це робиться, щоб українці переключилися на офіційні джерела Росії, щоб українці дивилися та отримували порції брехні та пропаганди. Розраховано на паніку. Довіряти треба лише офіційним джерелам України", — наголосив експерт.

Нагадаємо, 21 листопада, російська армія завдала по Дніпру удару міжконтинентальною ракетою "Орєшнік". У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно".

За даними речника Пентагону Сабрін Сінгх, "Орєшнік" створили на базі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж". Це експериментальна ракета середньої дальності.