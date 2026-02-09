Когнитивная война РФ против Украины - когда она началась и каковы ее методы

Рена Марутян. Фото: civilvoicesmuseum.org

Когнитивная война стала ключевым инструментом России в противостоянии с Украиной задолго до полномасштабного вторжения. Ее цель заключается не только во влиянии на общественное мнение, но и в изменении самого мышления народа.

Об этом рассказала в интервью "Укринформ" директор Института национальной устойчивости и безопасности, профессор кафедры глобальной и национальной безопасности Рена Марутян, информирует Новини.LIVE.

Как РФ ведет когнитивную войну против Украины

Как отмечает Марутян, понятие "когнитивная война" имеет американское происхождение и именно в США его начали вводить в научный оборот и нормативно-правовое поле. В то же время в советской традиции и современной России этот тип противостояния чаще называли информационно-психологической или ментальной войной.

"В Украине профессор Георгий Почепцов написал несколько книг о смысловой войне — то есть войне за смыслы, за смыслообразование. Поэтому очень часто возникает путаница. Но ключевое отличие заключается в том, что целью информационной войны является влияние на общественное мнение, на массовое сознание. Зато цель когнитивной войны — это влияние на сам процесс мышления, познания мира, который зависит от культурной матрицы человека, его национальной идентичности. Именно поэтому субъектами на поле когнитивной войны становятся культура и образование", — рассказала эксперт.

Марутян подчеркивает, что четкой даты начала когнитивной войны РФ против Украины назвать невозможно, однако ключевой перелом произошел после прихода российского диктатора Владимира Путина к власти.

"Начиная с 2000-х годов, мы видим формирование концепта "русского мира", у истоков которого стояли так называемые методологи, в частности Георгий Щедровицкий (российский философ — ред.). Они продвигали идею "особенности" России. Правда, сначала речь шла о другом подходе: "русский мир" планировали продвигать через бизнес и экономику, путем "захвата" Европы российскими ресурсами", — сказала Марутян.

В разные периоды к формированию этой концепции приобщались различные идеологи и функционеры российской власти - Александр Дугин, Владислав Сурков, Сергей Кириенко, а также Александр Харичев. Последний, по словам Марутян, недавно презентовал в Москве доклад о так называемом российском "государстве-цивилизации".

"Буквально несколько дней назад Харичев представил в Москве доклад о российском "государстве-цивилизации", к которой, по его убеждению, относятся все восточные славяне, в том числе и украинцы. Таким образом, можно говорить о новом этапе когнитивной войны — момент, когда в России уже сформировалась целостная концепция "русской цивилизации", в которую они включают и Украину", — сказала Марутян.

