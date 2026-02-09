Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт объяснила, когда РФ начала когнитивную войну против Украины

Эксперт объяснила, когда РФ начала когнитивную войну против Украины

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 20:08
Когнитивная война РФ против Украины - когда она началась и каковы ее методы
Рена Марутян. Фото: civilvoicesmuseum.org

Когнитивная война стала ключевым инструментом России в противостоянии с Украиной задолго до полномасштабного вторжения. Ее цель заключается не только во влиянии на общественное мнение, но и в изменении самого мышления народа.

Об этом рассказала в интервью "Укринформ" директор Института национальной устойчивости и безопасности, профессор кафедры глобальной и национальной безопасности Рена Марутян, информирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как РФ ведет когнитивную войну против Украины

Как отмечает Марутян, понятие "когнитивная война" имеет американское происхождение и именно в США его начали вводить в научный оборот и нормативно-правовое поле. В то же время в советской традиции и современной России этот тип противостояния чаще называли информационно-психологической или ментальной войной.

"В Украине профессор Георгий Почепцов написал несколько книг о смысловой войне — то есть войне за смыслы, за смыслообразование. Поэтому очень часто возникает путаница. Но ключевое отличие заключается в том, что целью информационной войны является влияние на общественное мнение, на массовое сознание. Зато цель когнитивной войны — это влияние на сам процесс мышления, познания мира, который зависит от культурной матрицы человека, его национальной идентичности. Именно поэтому субъектами на поле когнитивной войны становятся культура и образование", — рассказала эксперт.

Марутян подчеркивает, что четкой даты начала когнитивной войны РФ против Украины назвать невозможно, однако ключевой перелом произошел после прихода российского диктатора Владимира Путина к власти.

"Начиная с 2000-х годов, мы видим формирование концепта "русского мира", у истоков которого стояли так называемые методологи, в частности Георгий Щедровицкий (российский философ — ред.). Они продвигали идею "особенности" России. Правда, сначала речь шла о другом подходе: "русский мир" планировали продвигать через бизнес и экономику, путем "захвата" Европы российскими ресурсами", — сказала Марутян.

В разные периоды к формированию этой концепции приобщались различные идеологи и функционеры российской власти - Александр Дугин, Владислав Сурков, Сергей Кириенко, а также Александр Харичев. Последний, по словам Марутян, недавно презентовал в Москве доклад о так называемом российском "государстве-цивилизации".

"Буквально несколько дней назад Харичев представил в Москве доклад о российском "государстве-цивилизации", к которой, по его убеждению, относятся все восточные славяне, в том числе и украинцы. Таким образом, можно говорить о новом этапе когнитивной войны — момент, когда в России уже сформировалась целостная концепция "русской цивилизации", в которую они включают и Украину", — сказала Марутян.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский озвучил дедлайн США для завершения войны в Украине.

А также глава МИД Андрей Сибига призвал запретить въезд в ЕС российским военным.

россия Украина культура пропаганда война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации