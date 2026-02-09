Когнітивна війна РФ проти України — коли вона почалася і які її методи

Рена Марутян. Фото: civilvoicesmuseum.org

Когнітивна війна стала ключовим інструментом Росії у протистоянні з Україною задовго до повномасштабного вторгнення. Її мета полягає не лише у впливі на суспільну думку, а й у зміні самого мислення народу.

Про це розповіла в інтерв'ю "Укрінформ" директорка Інституту національної стійкості та безпеки, професорка кафедри глобальної та національної безпеки Рена Марутян, інформує Новини.LIVE.

Як РФ веде когнітивну війну проти України

Як зазначає Марутян, поняття "когнітивна війна" має американське походження і саме в США його почали вводити в науковий обіг та нормативно-правове поле. Водночас у радянській традиції та сучасній Росії цей тип протистояння частіше називали інформаційно-психологічною або ментальною війною.

"В Україні професор Георгій Почепцов написав кілька книг про смислову війну — тобто війну за смисли, за сенсотворення. Тому дуже часто виникає плутанина. Але ключова відмінність полягає в тому, що метою інформаційної війни є вплив на суспільну думку, на масову свідомість. Натомість мета когнітивної війни — це вплив на сам процес мислення, пізнання світу, який залежить від культурної матриці людини, її національної ідентичності. Саме тому суб'єктами на полі когнітивної війни стають культура й освіта", — розповіла експертка.

Марутян підкреслює, що чіткої дати початку когнітивної війни РФ проти України назвати неможливо, однак ключовий злам відбувся після приходу російського диктатора Володимира Путіна до влади.

"Починаючи з 2000-х років, ми бачимо формування концепту "русского мира", біля витоків якого стояли так звані методологи, зокрема Георгій Щедровицький (російський філософ — ред.). Вони просували ідею "особливості" Росії. Щоправда, спочатку йшлося про інший підхід: "русский мир" планували просувати через бізнес та економіку, шляхом "захоплення" Європи російськими ресурсами", — сказала Марутян.

У різні періоди до формування цієї концепції долучалися різні ідеологи та функціонери російської влади — Олександр Дугін, Владислав Сурков, Сергій Кірієнко, а також Олександр Харічев. Останній, за словами Марутян, нещодавно презентував у Москві доповідь про так звану російську "державу-цивілізацію".

"Буквально кілька днів тому Харічев презентував у Москві доповідь про російську "державу-цивілізацію", до якої, на його переконання, належать усі східні слов'яни, зокрема й українці. Отже, можна говорити про новий етап когнітивної війни – момент, коли в Росії вже сформувалася цілісна концепція "російської цивілізації", до якої вони включають і Україну", — сказала Марутян.

