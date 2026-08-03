Эксперт о подходе Буданова к геополитике: "Это звучит достойно"

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Подход Кирилла Буданова к роли Украины в мировой политике, согласно которому государство должно не просто играть по чужим правилам, а участвовать в их формировании, представляет собой достойное видение будущего для страны, которая уже тринадцатый год ведет войну.

Такое мнение высказал политический эксперт Виктор Таран, комментируя лекцию главы ОП в Школе стратегического архитектора KMBS, передает Новини.LIVE.

Таран поддержал подход Буданова: Украина должна формировать правила, а не жить по ним

По словам эксперта, Буданов предлагает отойти от привычного деления мира только на союзников и врагов и посмотреть на геополитику через другую призму: есть государства, которые формируют правила, и есть те, кто вынужден по ним играть.

Эксперт также отметил, что Украина уже переросла роль ключевой фигуры на евразийской шахматной доске, ведь даже самую важную фигуру всё равно кто-то перемещает.

"Украина была и остается одним из главных опорных пространств Европы. Поэтому мы по факту претендуем на роль геополитического регионального игрока", — подчеркнул Таран.

По его словам, если государство само не создает влияние и не выстраивает собственную субъектность, оно быстро превращается в территорию чужого влияния.

"Поэтому либо мы займем роль этого игрока, либо вернемся на шахматную доску в роли фигуры, которой будут играть другие", — отметил эксперт.

Таран добавил, что главная идея лекции Буданова заключается не в попытке угадать решения великих держав или просить допустить Украину к принятию решений, а в стремлении войти в круг тех, кто будет определять правила следующей геополитической партии.

"Честно говоря, это звучит достойно для страны, которая воюет уже тринадцатый год подряд. Ведь именно война показала, что мы умеем менять правила там, где нам их пытались продиктовать", — подытожил политолог.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявлял, что война для России стратегически зашла в тупик, а достичь своих первоначальных целей Кремль уже не смог. По его словам, несмотря на значительные ресурсы, РФ не смогла сломить Украину и оказалась в затяжном изнурительном конфликте. Он также подчеркнул, что дальнейшее развитие войны в значительной степени будет зависеть от способности Украины сохранять стойкость и поддержку партнеров.

Кроме того, Буданов заявил, что Украина была и остается одним из ключевых опорных пространств Европы, однако для этого должна активно формировать собственное влияние. По его словам, в современной геополитике решающее значение имеет баланс военной, экономической, технологической, политической, демографической и духовной силы. Он также отметил, что мир делится не на союзников и врагов, а на тех, кто устанавливает правила, и тех, кто вынужден жить по ним.