Эксперт объяснил, что происходит вокруг Константиновки

Разрушенная Константиновка. Фото: 24-я ОМБр имени короля Даниила

Ситуация в Константиновке остается сложной и близка к неконтролируемой, однако о классическом окружении города пока речь не идет. Противник активно пытается закрепиться в юго-западной части города, в частности в многоэтажной застройке, а также движется в обход населенного пункта с разных направлений.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула, передает Новини.LIVE.

Какова реальная ситуация в Константиновке

"В целом у нас немного другое видение ситуации в Константиновке. Она тяжелая и близка к тому, чтобы стать, наоборот, неконтролируемой. Ведь противник пытается затянуть ситуацию в юго-западной части Константиновки", — отметил Микула.

Он добавил, что российские силы меняют тактику и избегают прямых столкновений с украинскими штурмовыми группами, зато скапливаются в городе после их отхода.

"Они очень боятся наших штурмовых групп, стараются не вступать с ними в бой. Только когда штурмовые группы отходят и они остаются один на один с нашей пехотой, тогда они сосредотачиваются и вступают в бой", — сказал эксперт.

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В то же время Микула подчеркнул, что ситуацию нельзя называть классическим окружением, поскольку полного кольца вокруг города нет. По его словам, враг делает ставку в большей степени на поражение логистики и контроль подходов к населенному пункту.

Как сообщали Новини.LIVE, российские командиры запустили информационную операцию с использованием фейковых видео, созданных искусственным интеллектом, в которых якобы показано установление российских флагов в Константиновке. В ВСУ отмечают, что такие материалы являются частью кампании по преувеличению успехов на фронте и созданию ложного впечатления о продвижении противника.

Также Новини.LIVE ранее писали, что российские оккупанты 8 июня атаковали Славянск Донецкой области, сбросив на город три авиационные бомбы. В результате удара ранения получили как минимум семь человек, сообщают местные источники.