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Головна Новини дня Експерт про Костянтинівку: ворог просочується в місто і б’є по логістиці

Експерт про Костянтинівку: ворог просочується в місто і б’є по логістиці

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Дата публікації: 22 червня 2026 21:01
Експерт пояснив, що відбувається навколо Костянтинівки
Зруйнована Костянтинівка. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Ситуація в Костянтинівці залишається складною та наближеною до неконтрольованої, однак про класичне оточення міста наразі не йдеться. Противник активно намагається закріплюватися у південно-західній частині міста, зокрема в багатоповерховій забудові, а також рухається в обхід населеного пункту з різних напрямків.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула, передає Новини.LIVE.

Яка реальна ситуація в Костянтинівці

"В цілому у нас трошки інше бачення ситуації в Костянтинівці. Вона важка і близька до того, щоб бути навпаки неконтрольованою. Адже противник намагається затягуватися у південно-західну частину Костянтинівки", — зазначив Микула.

Він додав, що російські сили змінюють тактику та уникають прямих зіткнень із українськими штурмовими групами, натомість накопичуються в місті після їхнього відходу.

"Вони дуже бояться наших штурмових груп, намагаються з ними не вступати в бій. Лише коли штурмові групи відходять і вони залишаються на сам із піхотою нашою, то тоді вони накопичуються і вступають в бій", — пояснив експерт.

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Водночас Микула наголосив, що ситуацію не можна називати класичним оточенням, оскільки повного кільця навколо міста немає. За його словами, ворог більше робить ставку на ураження логістики та контроль підходів до населеного пункту.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські командири запустили інформаційну операцію із використанням фейкових відео, створених штучним інтелектом, у яких нібито показано встановлення російських прапорів у Костянтинівці. У ЗСУ зазначають, що такі матеріали є частиною кампанії з перебільшення успіхів на фронті та створення хибного враження про просування противника.

Також Новини.LIVE раніше писали, що російські окупанти 8 червня атакували Слов’янськ Донецької області, скинувши на місто три авіаційні бомби. Унаслідок удару поранення отримали щонайменше семеро людей, повідомляють місцеві джерела. 

Донецька область війна в Україні Костянтинівка
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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