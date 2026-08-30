Эксперт назвал сумму, необходимую на дороги в Украине

Ремонт дорог. Иллюстративное фото: Киевавтодор

На содержание дорожной сети Украины ежегодно требуется 60–80 млрд грн. Около 52 млрд грн необходимо лишь на аварийный текущий ремонт, без учета капитального ремонта и строительства новых дорог. В то же время сейчас основное внимание сосредоточено на обеспечении военной логистики, в частности в прифронтовых регионах.

Об этом в беседе с журналисткой Новини.LIVE Ясей Лепкой сообщил глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин.

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Эксперт о содержании украинских дорог

По словам Сергея Сухомлина, для нормального содержания дорожной сети Украине ежегодно необходимо до 80 млрд грн. Из этой суммы около 52 млрд грн требуется только на аварийный текущий ремонт, тогда как капитальный ремонт и строительство новых дорог требуют дополнительного финансирования.

В этом году на дороги изначально было предусмотрено около 35 млрд грн. На прошлой неделе Кабинет Министров дополнительно выделил ещё 26 млрд грн.

"Примерно на сегодняшний день на содержание дорог требуется в год от 60 до 80 миллиардов гривен, чтобы нормально проводить зимнее содержание и поддерживать дороги в надлежащем состоянии", — подчеркнул эксперт.

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В то же время Сухомлин отметил, что дороги сейчас не являются главным приоритетом. Основные работы сосредоточены на военной логистике, прежде всего в прифронтовых районах.

Там прокладывают новые маршруты между населенными пунктами, где раньше не было дорог. Также дорожную инфраструктуру защищают сетками против дронов. По словам Сухомлина, Агентство восстановления уже установило сотни километров таких сеток.

Отдельно глава Агентства рассказал о разнице в стоимости дорожных работ в регионах. По его словам, в конце 2024 года цена одинаковых работ в разных областях могла отличаться более чем вдвое.

В настоящее время Сухомлин называет нормальной стоимостью аварийного ремонта около 1600–1700 грн за квадратный метр.

"Сегодня дороги — это важно, но это точно не главное, потому что мы понимаем нынешние приоритеты государственного бюджета. Сегодня в Украине идет война. В первую очередь для нас очень важна военная логистика. И вот на сегодняшний день после выполнения этого поручения основная часть всех работ будет сосредоточена именно в прифронтовых областях, ведь изменения ситуации на фронте, увеличение дальности поражения российских дронов, всё это влияет на логистику, и нам иногда приходится строить дороги между населёнными пунктами там, где их никогда не было. И всё это — задачи от Генерального штаба, наших военных, и это будет задача №1 на вторую половину года", — пояснил Сухомлин.

Новини.LIVE сообщали, что в Житомирской области не хватает около 400 млн грн на эксплуатационное содержание дорог, что составляет примерно 40% от потребности. Из-за дефицита финансирования дорожники в первую очередь ремонтируют международные и национальные автодороги. Региональные дороги планируют привести в надлежащее состояние к зиме, однако основные ремонтные работы обычно завершаются уже в ноябре из-за температурных ограничений.

Новини.LIVE также сообщали, что в начале июня 2026 года Кабинет Министров Украины дополнительно выделил 3,5 млрд грн на ремонт важных дорог в областях. Средства будут направлены на маршруты, необходимые для проезда скорой помощи, работы предприятий и доставки гуманитарной помощи. С начала года дорожники уже отремонтировали более 14 млн кв. м поврежденного покрытия.