Експерт назвав, скільки коштів потрібно на дороги в Україні

Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Київавтодор

На утримання дорожньої мережі України щороку потрібно 60–80 млрд грн. Близько 52 млрд грн необхідні лише для аварійного поточного ремонту, без капітального ремонту та будівництва нових доріг. Водночас нині основна увага зосереджена на забезпеченні військової логістики, зокрема у прифронтових регіонах.

Про це в розмові з журналісткою Новини.LIVE Ясею Лепкою повідомив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Реклама

Експерт про утримання українських доріг

За словами Сергія Сухомлина, для нормального утримання дорожньої мережі Україні щороку необхідно до 80 млрд грн. Із цієї суми близько 52 млрд грн потрібно лише на аварійний поточний ремонт, тоді як капітальний ремонт і будівництво нових доріг потребують додаткового фінансування.

Цього року на дороги спочатку передбачили близько 35 млрд грн. Минулого тижня Кабінет Міністрів додатково виділив ще 26 млрд грн.

"Приблизно на сьогодні на утримання доріг потрібно на рік приблизно від 60 до 80 мільярдів гривень, так щоб нормально проходити зимове утримання і підтримувати дороги в належному стані", — наголосив експерт.

Читайте також:

Водночас Сухомлин зазначив, що дороги нині не є головним пріоритетом. Основні роботи зосереджені на військовій логістиці, передусім у прифронтових районах.

Там будують нові маршрути між населеними пунктами, де раніше не було доріг. Також дорожню інфраструктуру захищають антидроновими сітками. За словами Сухомлина, Агентство відновлення вже встановило сотні кілометрів таких сіток.

Окремо голова Агентства розповів про різницю у вартості дорожніх робіт у регіонах. За його словами, наприкінці 2024 року ціна однакових робіт у різних областях могла відрізнятися більш ніж удвічі.

Нині нормальною вартістю аварійного ремонту Сухомлин називає близько 1600–1700 грн за квадратний метр.

"Сьогодні дороги це важливо, але це точно не головне, бо ми розуміємо нинішні пріоритети державного бюджету. Сьогодні в Україні війна. В першу чергу для нас дуже важлива військова логістика. І от на сьогодні після виконання цього доручення основна частина всіх робіт буде зосереджена саме по прифронтових областях, бо зміни ситуації на фронті, збільшення відстані ураження російських дронів, все це впливає на логістику, і нам потрібно будувати іноді дороги між населеним пунктом, там де їх ніколи не було. І все це завдання від Генерального штабу, наших військових, і це буде задача №1 на другу половину року", — пояснив Сухомлин.

Новини.LIVE інформували, що у Житомирській області бракує близько 400 млн грн на експлуатаційне утримання доріг, що становить приблизно 40% від потреби. Через дефіцит фінансування дорожники насамперед ремонтують міжнародні та національні автошляхи. Регіональні дороги планують привести до належного стану до зими, однак основні ремонтні роботи зазвичай завершуються вже у листопаді через температурні обмеження.

Новини.LIVE також писали, що на початку червня 2026 року Кабінет Міністрів України додатково виділив 3,5 млрд грн на ремонт важливих доріг в областях. Кошти спрямують на маршрути, необхідні для проїзду швидких, роботи підприємств і доставки гуманітарної допомоги. З початку року дорожники вже відремонтували понад 14 млн кв. м пошкодженого покриття.