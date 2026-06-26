Эксперт: массовые отключения света в Украине маловероятны

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

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В Украине летом не ожидается массовых графиков отключений электроэнергии. В то же время в часы пиковой нагрузки возможны локальные ограничения в отдельных регионах.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает Новини.LIVE.

Какие отключения электроэнергии возможны летом

По словам Рябцева, в периоды пиковой нагрузки из-за жаркой погоды возможны локальные ограничения электроснабжения в отдельных регионах, однако общенациональный дефицит электроэнергии не прогнозируется.

Эксперт отметил, что потенциальные отключения могут возникать только в случае перегрузки оборудования, неблагоприятных погодных условий или в качестве превентивной меры в случае угрозы ударов по энергетической инфраструктуре.

"Возможны также превентивные отключения в случае, если Силы обороны Украины увидят угрозу ударов со стороны Российской Федерации по энергетическим объектам. Также возможны аварийные отключения после непогоды. Но графики стабилизационных отключений по всей территории Украины — это маловероятный сценарий", — добавил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что при температуре около +35 °C и выше в отдельных регионах действительно могут вводиться временные ограничения потребления в часы максимальной нагрузки.

"В пиковые часы возможно ограничение энергоснабжения, но не по всей территории Украины, а в отдельных регионах. Если температура будет держаться на уровне +35 градусов и выше, такие сценарии возможны", — пояснил эксперт.

Также Рябцев добавил, что аварийные ситуации возможны из-за технических неисправностей или погодных факторов, однако оснований для масштабного дефицита электроэнергии пока нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в случае резкого повышения температуры летом в отдельных регионах Украины возможно возобновление временных отключений электроэнергии. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, из-за роста потребления электроэнергии Киев, Одесса, Днепропетровская область и прифронтовые области могут оставаться без света примерно по 2–3 часа в сутки.

Как сообщали Новини.LIVE, летом в Украине возможно возобновление графиков отключений электроэнергии, однако они будут менее жесткими, чем в зимний период. По словам главы правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, риски длительных отключений со стороны РФ снижаются, поэтому противнику будет сложнее оставить украинцев без света на длительное время.