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Продан: графики подачи тепла не работают по принципу отключений света

Ua ru
15 ноября 2026 08:21
Эксклюзив
Могут ли в Украине ввести графики подачи тепла зимой КМВА
Коммунальщики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: КМВА

Почасовая подача тепла в украинских домах не работает по тому же принципу, что и графики отключения электроэнергии. Если в результате повреждения прекращается работа источника централизованного теплоснабжения, возобновление отопления будет зависеть от масштабов проблемы и погодных условий.

Об этом эксперт по энергетике Юрий Продан рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Почему тепло нельзя подавать по графикам, как электроэнергию

По словам энергетика, централизованная система отопления имеет свои особенности, поэтому механически применять к ней принцип графиков отключения электроэнергии нельзя.

Юрий Продан пояснил, что в случае повреждения источника, обеспечивающего теплом сразу много домов, сроки восстановления будут зависеть прежде всего от возможностей коммунальщиков и энергетиков устранить неисправности:

"Восстановление подачи тепла будет зависеть, с одной стороны, от возможностей коммунальщиков или энергетиков устранить эти повреждения, а с другой — от температуры на улице".

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В частности, при значительном понижении температуры может возникнуть риск обледенения системы, из-за чего придётся сливать воду. Если же на улице будет сохраняться плюсовая температура, условия для восстановления будут другими.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил о договоренностях с Данией о энергетической помощи Украине. Стороны согласовали решение по поддержке энергетики Херсона, Днепра, Харькова, Одессы, Сум, Киева и других городов. Дания подготовила отдельный пакет для Херсона.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал структуры ООН сосредоточить гуманитарную помощь на восстановлении электро- и теплоснабжения в Украине в преддверии зимы. Во время встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом он подчеркнул, что из-за российских атак энергетическая инфраструктура нуждается в неотложной поддержке, ведь от стабильного снабжения светом и теплом зависят безопасность и жизнь гражданского населения.

теплоэнерго сфера энергетики зима теплоснабжение война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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