Коммунальщики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: КМВА

Почасовая подача тепла в украинских домах не работает по тому же принципу, что и графики отключения электроэнергии. Если в результате повреждения прекращается работа источника централизованного теплоснабжения, возобновление отопления будет зависеть от масштабов проблемы и погодных условий.

Об этом эксперт по энергетике Юрий Продан рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Почему тепло нельзя подавать по графикам, как электроэнергию

По словам энергетика, централизованная система отопления имеет свои особенности, поэтому механически применять к ней принцип графиков отключения электроэнергии нельзя.

Юрий Продан пояснил, что в случае повреждения источника, обеспечивающего теплом сразу много домов, сроки восстановления будут зависеть прежде всего от возможностей коммунальщиков и энергетиков устранить неисправности:

"Восстановление подачи тепла будет зависеть, с одной стороны, от возможностей коммунальщиков или энергетиков устранить эти повреждения, а с другой — от температуры на улице".

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В частности, при значительном понижении температуры может возникнуть риск обледенения системы, из-за чего придётся сливать воду. Если же на улице будет сохраняться плюсовая температура, условия для восстановления будут другими.

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