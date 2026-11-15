Комунальники ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: КМВА

Погодинна подача тепла в українських будинках не працює за тим самим принципом, що й графіки відключення електроенергії. Якщо внаслідок пошкодження припиняється робота джерела централізованого теплопостачання, відновлення опалення залежатиме від масштабів проблеми та умов на вулиці.

Про це експерт з енергетики Юрій Продан розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Чому тепло не можна подавати за графіками, як електроенергію

За словами енергетика, централізована система опалення має свої особливості, тому механічно застосувати до неї принцип графіків відключення електроенергії не можна.

Юрій Продан пояснив, що в разі пошкодження джерела, яке забезпечує теплом одразу багато будинків, строки відновлення залежатимуть насамперед від можливостей комунальників та енергетиків усунути несправності:

"Відновлення подачі тепла, воно буде залежати, з одного боку, від можливостей комунальників чи енергетиків відновити ці пошкодження, а з іншого боку — від температури, яка буде на вулиці".

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Зокрема, за суттєвого зниження температури може виникнути ризик обмерзання системи, через що доведеться зливати воду. Якщо ж на вулиці зберігатиметься плюсова температура, умови для відновлення будуть іншими.

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Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав структури ООН зосередити гуманітарну допомогу на відновленні електро- та теплопостачання в Україні напередодні зими. Під час зустрічі з верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом він наголосив, що через російські атаки енергетична інфраструктура потребує невідкладної підтримки, адже від стабільного постачання світла й тепла залежать безпека та життя цивільних.