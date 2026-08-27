Днепропетровщина зачищена от врага: заявление военного эксперта

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Попытки российских войск закрепиться на территории Днепропетровщины оказались преимущественно безуспешными. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что территория региона сейчас зачищена от вражеского присутствия. В то же время он подчеркнул, что ситуация остается сложной из-за значительных усилий российских войск.

Об этом Владислав Селезнев рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 августа.

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Эксперт о ситуации на Днепропетровщине

По словам эксперта, российские военные пытались закрепиться на территории Днепропетровщины, однако в большинстве своем эти попытки оказались напрасными. Исключением, по его словам, является один или два населенных пункта и прилегающие к ним территории.

Селезнев также рассказал об украинских контрнаступательных действиях. Он отметил, что украинские военные проводят мероприятия, которые создают для противника условия, при которых тот не может удерживать свои позиции и вынужден отходить.

"Что касается попыток врага закрепиться на территории Днепропетровщины, они оказались тщетными за исключением одного или двух населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Эта территория Днепропетровщины зачищена от вражеского присутствия", — отметил эксперт.

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В то же время Селезнев сказал, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, Россия продолжает прилагать значительные усилия и готова привлекать к боевым действиям новых военнослужащих, несмотря на высокий уровень потерь.

Эксперт подчеркнул, что эффективность украинской обороны обеспечивает соединение нескольких составляющих. В их числе он назвал подготовленный, мотивированный и всесторонне обеспеченный личный состав, надлежащую инженерную фортификацию и активное применение беспилотных систем.

По словам эксперта, дроны коренным образом изменили поле боя в течение последнего года-полтора . Их использование, по его мнению, позволяет украинским военным не только удерживать оборону, но и проводить эффективные контрнаступательные действия.

"Ситуация остается достаточно сложной, ведь враг прилагает немало усилий, готовый бросать в ад войны дополнительные партии российских солдат, несмотря на бешеный уровень потерь" , — пояснил Селезнев.

Отдельно он обратил внимание на уровень потерь во время украинских контрнаступательных действий. Он отметил, что иногда такие операции проводятся с минимальными, а иногда и нулевыми потерями украинских военных.

Эксперт увязал это, в частности, с активным использованием беспилотных систем. Он подчеркнул, что их роль в современном поле боя постоянно растет.

Новини.LIVE информировали, что Россия перебрасывает на Запорожское направление элитные бригады, в том числе десантно-штурмовые войска. Командир спецподразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк отметил, что противник имеет преимущество в численности личного состава. По его словам, российские военные постоянно адаптируются к переменам на фронте и совершенствуют свои навыки.

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