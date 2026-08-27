Дніпропетровщина зачищена від ворога: заява військового експерта

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Спроби російських військ закріпитися на території Дніпропетровщини виявилися переважно безуспішними. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що територію регіону нині зачищено від ворожої присутності. Водночас він наголосив, що ситуація залишається складною через значні зусилля російських військ.

Про це Владислав Селезньов розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 серпня.

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Експерт про ситуацію на Дніпропетровщині

За словами експерта, російські військові намагалися закріпитися на території Дніпропетровщини, однак здебільшого ці спроби виявилися марними. Винятком, за його словами, є один або два населені пункти та прилеглі до них території.

Селезньов також розповів про українські контрнаступальні дії. Він зазначив, що українські військові проводять заходи, які створюють для противника умови, за яких той не може утримувати свої позиції та змушений відходити.

"Що стосується спроб та намагань ворога закріпитися на території Дніпропетровщини, вони виявилися марними за виключенням одного чи двох населених пунктів та прилеглих до них територій. Ця територія Дніпропетровщини зачищена від ворожої присутності", — зазначив експерт.

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Водночас Селезньов зауважив, що ситуація на фронті залишається складною. За його словами, Росія продовжує докладати значних зусиль і готова залучати до бойових дій нових військовослужбовців, попри високий рівень втрат.

Експерт наголосив, що ефективність української оборони забезпечує поєднання кількох складових. Серед них він назвав підготовлений, мотивований та всебічно забезпечений особовий склад, належну інженерну фортифікацію та активне застосування безпілотних систем.

За словами експерта, дрони докорінно змінили поле бою протягом останнього року-півтора. Їх використання, на його думку, дає змогу українським військовим не лише утримувати оборону, а й проводити ефективні контрнаступальні дії.

"Ситуація залишається достатньо складною, адже ворог докладає чимало зусиль, готовий кидати в пекло війни додаткові партії російських солдатів, попри шалений рівень втрат", — пояснив Селезньов.

Окремо він звернув увагу на рівень втрат під час українських контрнаступальних дій. Він зазначив, що подекуди такі операції проводяться з мінімальними, а іноді й нульовими втратами українських військових.

Експерт пов'язав це, зокрема, з активним використанням безпілотних систем. Він підкреслив, що їхня роль на сучасному полі бою постійно зростає.

Новини.LIVE інформували, що Росія перекидає на Запорізький напрямок елітні бригади, зокрема десантно-штурмові війська. Командир спецпідрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк зазначив, що противник має перевагу в чисельності особового складу. За його словами, російські військові постійно адаптуються до змін на фронті та вдосконалюють свої навички.

Новини.LIVE також писали, що 26 серпня 2026 року Володимир Зеленський разом із військовим керівництвом відвідав фронт та визначив подальші кроки для посилення українських позицій. На Донеччині планують посилити два військові угруповання, а на Запорізькому напрямку — забезпечити підрозділи більшою кількістю необхідних засобів. Зокрема, йдеться про збільшення виробництва та закупівель наземних роботизованих комплексів, а також кадрові рішення.